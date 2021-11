El día a día del Juventus, protagonista de un nuevo documental de Amazon

Roma, 17 nov (EFE).- El día a día del Juventus Turín será el protagonista de un nuevo capítulo de la serie de la plataforma audiovisual Amazon Prime "All or Nothing", que se estrenará internacionalmente el próximo 25 de noviembre, con unas imágenes inéditas sobre los triunfos y las derrotas vividas por el vestuario juventino durante la temporada 2020-2021, informó este miércoles el club en un acto en el Allianz Stadium.



Tras el éxito conseguido por los episodios dedicados al Manchester City y al Tottenham en la Premier League inglesa, a los Arizona Cardinals y a Los Ángeles Rams, de la NFL, Amazon cerró un contenido grabado durante cuarenta semanas, con 7.000 horas de recursos, que cuenta la vida futbolística y personal de directivos, entrenadores y jugadores del Juventus.



"Una temporada siempre está llena de emociones. Es buenísimo vivir esta relación entre directiva y futbolistas, cómo vives la relación entre directiva y técnico. Vivimos muchas victorias y muchas derrotas. Fue bueno, con un técnico en su primera experiencia (Andrea Pirlo), con Cristiano Ronaldo, y al final ganamos dos trofeos de cuatro disponibles", aseguró el checo Pavel Nedved, vicepresidente juventino.



Amazon Prime siguió a diario la vida futbolística de los jugadores del Juventus, grabando conversaciones en los vestuarios antes y después de los partidos, y también la personal, lo que permite conocer mejor el carácter de cada elemento de la plantilla juventina.



Las imágenes se refieren a una temporada complicada para el Juventus, que el curso pasado perdió el cetro de campeón de Italia tras nueve años de dominio y fue eliminado por tercera vez consecutiva en los octavos de final de la Liga de Campeones, contra un rival a su alcance como el Oporto.



El documental relata sin filtros las frustraciones por esas derrotas, pero también los triunfos en la Supercopa italiana y la Copa Italia, en la última temporada juventina del portugués Cristiano Ronaldo.



Las negociaciones con el Juventus empezaron en 2019 y se cerraron de forma positiva, pues el club turinés está trabajando de forma constante para aumentar la visibilidad de su marca.



"Elegir al Juventus fue un gran reto. Hablamos por primera vez en marzo de 2019. Significaba convencer a un equipo como el Juventus a que nos dejara acceder a su intimidad. Quisimos aclarar que no podíamos hacer algo ya visto, que debía ser algo inédito. Elegimos al Juventus porque, para nosotros, cuenta la historia de todo un país, de norte a sur", afirmó Nicole Morganti, una de las responsables de esta producción.



"Todo es entretenimiento. Sabemos que hacemos entretenimiento cuando saltamos al campo, pero también lo somos para las televisiones. Estamos más atentos que antes para crear contenidos que puedan tocar aspectos distintos", aseguró Giorgi Ricci, directivo del Juventus que participó en el evento.



El club turinés ya fue protagonista en 2018 de un documental sobre la vida de sus futbolistas, contada desde el punto de vista profesional y también personal, dividido en cuatro episodios y transmitido por Netflix.