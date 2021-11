Juan Reynoso asegura que ve a seleccionados peruanos comprometidos con Gareca

Ciudad de México, 17 nov (EFE).- El peruano Juan Reynoso, entrenador del Cruz Azul mexicano, aseguró este miércoles que ve a los jugadores de la selección de su país comprometidos con el proceso del técnico argentino Ricardo Gareca.



"Perú hoy está en zona de repesca en las eliminatorias mundialistas sudamericanas, el equipo se volvió a meter a la pelea. Los jugadores cada vez se ven más comprometidos, ayer fue una muestra el abrazo en la celebración del triunfo sobre Venezuela, fue envidiable", respondió a Efe en rueda de prensa.



En los últimos dos duelos de Perú en las eliminatorias de la Conmebol al Mundial de Catar 2022, los dirigidos por Gareca golearon en casa por 3-0 a Bolivia y vencieron a domicilio por 1-2 a Venezuela.



Las victorias mandaron a los peruanos al quinto lugar de la clasificación de las eliminatorias con 17 puntos, los mismos que el cuarto, Colombia, por lo que se mantienen en zona de repesca y cerca de entrar a los cuatro primeros que avanzan directo a Catar 2022.



El estratega que hizo campeón en mayo al Cruz Azul mostró su apoyo al argentino Gerardo Martino, seleccionador de México, quien firmó caídas ante Estados Unidos y Canadá en los últimos partidos eliminatorios de la Concacaf que bajaron al Tri al tercer lugar.



"No quiero ser atrevido en comentar sobre algo que no tengo tantas herramientas o no veo los juegos y no sé lo que pasa internamente, pero en el fútbol tiempo es sinónimo de buen proyecto. Le deseo la mayor de las suertes al 'Tata' y a su cuerpo técnico, son gente de nivel que va a revertir la situación", afirmó.



Reynoso dijo que el campeón Cruz Azul se encuentra listo para derrotar el domingo a los Rayados de Monterrey del técnico Javier Aguirre, en la repesca del torneo Apertura 2021 en la que el ganador avanzará a los cuartos de final.



"Llegamos heridos, pero sabiendo lo que hemos hecho mal en el torneo. Cuando uno tiene el diagnóstico apropiado y lo asimila. Uno tiene más oportunidades de reinventarse y hacer mejor las cosas con él. Tenemos unos días para recuperar a todos, cargar pilas y meternos en una liguilla con posibilidades de ir por el bicampeonato", comentó.