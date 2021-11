El Barça revoluciona la Superliga de League of Legends

Barcelona, 19 dic (EFE).- La entrada del Barça a la Superliga de League of Legends (LoL), sumada a la llegada de otro equipo gestionado por el capitán azulgrana Gerard Piqué y el creador de contenidos Ibai Llanos, revolucionará la audiencia y los salarios de la competición, a la espera de si también consigue crear un equipo competitivo para incrementar el ya exigente nivel deportivo.



?No nos atrevemos a hacer cálculos respecto a cómo pueden crecer las audiencias de la Superliga en el próximo año (la temporada empezará en enero)?, explicó a EFE Jordi Soler, director general de la Liga de Videojuegos Profesional (LVP), la organizadora de la competición, durante la final de la Iberian Cup del LoL en Barcelona, que ganó Vodafone Giants, el campeón de la última edición de la Superliga.



?Habrá la entrada de nuevos equipos, el Barça, el equipo de Piqué e Ibai Llanos, el Bisons de Vizcaya y Fnatic, que salió de la liga inglesa porque consideró que nuestra liga es mejor. Aparte, habrá la novedad que los equipos podrán hacer ?streamings? desde sus canales. La suma de todo multiplicará por mucho las audiencias?, pronosticó Soler en el primer evento presencial de la LVP tras el inicio de la pandemia, celebrado en el Auditori del Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), que congregó a 1.700 aficionados.



La Superliga de verano 2021 tuvo cinco millones de espectadores acumulados y 2,6 millones de horas vistas, las mejores cifras de la historia de la competición. En concreto, la final alcanzó los 300.000 espectadores únicos.



El Barça ocupará la plaza del equipo S2V y tan solo tendrá que pagar el coste de la licencia que, aunque no se ha hecho público, estará significativamente por debajo de los 500.000 euros.



?Creo que es muy bueno que en la Superliga entren equipos como el Barça o el de Gerard Piqué e Ibai Llanos porque hará que aumente el nivel, el número de espectadores y el salario de los jugadores y de los trabajadores de la competición?, sentenció Víctor Lirola ?Flakked?, la estrella de los MAD Lions, los perdedores de la final de la Iberian Cup por un contundente 3-0.



Y añadió: ?Es muy bueno para el ecosistema. Ahora hay mucho ?mercato? y muchísimas ofertas, todo esto es buenísimo para el jugador?. Él lo sabe de primera mano, ya que muy probablemente se despidió de los MAD Lions el pasado domingo.



En cambio, Amadeu Carvalho ?Attila?, uno de los mejores jugadores de Vodafone Giants, no es tan optimista respecto a lo que los nuevos equipos pueden aportar a la Superliga: ?No crecerá la competencia con la entrada de los equipos del Barça y de Piqué e Ibai. Van a aportar imagen al club, pero van a estar mirando cómo seguimos ganando, sinceramente. No creo que haya nadie que pueda llegar, montarse un equipo y hacerlo bien desde el inicio?.



Sea como sea, la primera idea con la que trabajó el Barça para introducirse en el mundo del LoL fue dar el salto directamente a la liga china, la mejor a nivel mundial de este videojuego. De hecho, en una entrevista con EFE publicada el 3 de diciembre de 2020 Dídac Lee, directivo de la junta de Josep Maria Bartomeu encargado del área digital, prácticamente dio por hecha la entrada del conjunto azulgrana.



?En los eSports el objetivo del Barça es llegar al mejor juego en el mejor mercado. El mejor mercado es China y el mejor juego ya te puedes imaginar cuál es. Ojalá esto el club lo pueda anunciar en los próximos meses?, dijo entonces.



De hecho, hasta desveló la fórmula escogida: ?Será como si montaras un club dentro de otro club. Probablemente se hará un escudo diferente para evitar conflictos con patrocinadores. Deberemos crear otra marca vinculada con el Barça y los ingresos vendrán por la venta de entradas en los eventos, por los derechos televisivos y por la mercadotecnia?.



Según ha podido saber EFE de fuentes de la negociación, el precio de entrada a la liga china del LoL se sitúa alrededor de los 40 millones de euros. Pero la competición estaba dispuesta a rebajarlo hasta por debajo de los 2 millones en el caso del Barça por el valor que aportaría su presencia.



Por otro lado, Gerard Piqué e Ibai Llanos anunciaron esta semana que el 15 de diciembre presentarán su equipo en un evento que se celebrará en el Palau Sant Jordi de Barcelona y en el que habrá un partido de exhibición contra el conjunto francés Karmine Corp. Las 15.000 entradas gratuitas se agotaron en tan solo cinco minutos.



Sergi Escudero