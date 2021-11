El juez desestima la demanda por daños y perjuicios de Mediapro contra la RFEF

La sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Majadahonda (Madrid), que desestimaba hoy una demanda de Mediapro contra la RFEF, no afecta a la disputa de las jornadas los viernes y lunes y por tanto seguirá habiendo fútbol esos días, tal y como el CSD ya dictó resolución el pasado mes de octubre del 2020.

Un juez hoy dio la razón a la RFEF en un pleito de daños y perjuicios con Mediapro, pero no entró a dirimir el conflicto de los viernes y los lunes. "No corresponde a quien resuelve determinar la competencia de la fijación de los días de competición no oficial, es decir, la disputa entre LaLiga y la RFEF es una cuestión administrativa, en un aspecto, y mercantil en cuanto a la defensa de la competencia, en otro; de hecho, sobre estas cuestiones existen, y así constan en el procedimiento, resoluciones judiciales contradictorias y un recurso de casación ya interpuesto".

El Juzgado de Primera Instancia número 7 de Majadahonda desestimó una demanda de Mediapro contra la RFEF en la que reclamaba daños y perjuicios, más intereses y costas, por la no programación de encuentros fuera de los sábados y los domingos.

Mediapro solicitaba que se condenara a la RFEF a pagarle un total de 169.055 euros, según informa Iusport. El portal jurídico deportivo afirma que con respecto al asunto de la disputa de los partidos de los lunes y viernes, "se trata de una cuestión resuelta por la autoridad competente, el CSD, si bien la RFEF lo recurrió ante lo contencioso administrativo, donde, por cierto, le ha sido desestimada la cautelar y aún no ha recaído sentencia".

Iusport, el portal experto en Derecho Deportivo, subraya que "tras el recurso de la RFEF ante lo contencioso, el conflicto ya no es entre la RFEF y LaLiga, sino entre la RFEF y el CSD".