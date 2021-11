Ramos no entra en la lista de Pochettino para el duelo contra el Nantes

Ramos no entra en la lista de Pochettino para el duelo contra el Nantes

El español Sergio Ramos no fue convocado por el entrenador el París Saint-Germain, Mauricio Pochettino, para el partido liguero que esta tarde jugarán contra el Nantes, pese a que ya no figura en la lista de bajas por lesión. El exjugador del Real Madrid, que llegó el pasado verano al club francés, todavía no ha debutado con su nuevo equipo tras haber sufrido una serie de lesiones.

Desde inicios de la semana pasada integró los entrenamientos colectivos y el propio Pochettino aseguró este viernes que estaba apto para jugar, pero que su debut dependería de otros factores, como su estado de forma. Finalmente, los aficionados del PSG deberán esperar para ver al central andaluz, de 35 años, con su nueva camiseta. El PSG viaja el próximo miércoles a Manchester para medirse en Liga de Campeones al City de Pep Guardiola.

El brasileño Neymar, que acortó su concentración con al selección brasileña por un problema en los aductores, sí figura entre los convocados, por lo que podrá formar parte del tridente ofensivo parisiense junto al argentino Lionel Messi y al francés Kylian Mbappé. También regresa a los convocados el centrocampista italiano Marco Verratti, lesionado en el clásico contra el Marsella el pasado día 24.