Golazo de Rodri, estreno de Reguilón y récord amargo de David de Gea

David De Gea, tras convertirse en las filas del Manchester United en el español con más partidos en la Premier (351), Sergio Reguilón, con su primer tanto desde que llegó a Inglaterra, el golazo de Rodri Hernández para el City y la parada salvadora de Vicente Guaita en el Crystal Palace, marcaron el paso de la jornada de los españoles en Europa.



El portero del Manchester United no disfrutó de su registro. Dejó atrás a Cesc Fábregas, que se marchó al Mónaco después de jugar 350 partidos en la Premier League, pero lo hizo con una derrota contundente (4-1 ante el Watford) en la que se salvó de la quema con sus intervenciones.



De Gea llegó a detener un penalti por partida doble a Ismaila Sarr que ordenó repetir el árbitro. Fue su aportación más brillante en un día histórico para el fútbol español empañado por el marcador. "Nos podrían haber metido cuatro en la primera parte. Es difícil ver jugar al equipo así, una pesadilla tras otra", dijo después del partido De Gea.



En otra portería, la del Crystal Palace, Guaita demostró su fiabilidad. Con 3-3 en el marcador frente al Burnley, sacó una mano imposible ante Matej Vydra que salvó a su equipo de la derrota. No es la primera vez. Muy querido por su afición, Guaita acostumbra a dar puntos a su equipo periódicamente. Esta jornada, lo hizo.



En el capítulo de goles, marcaron dos hombres que no acostumbran a hacerlo. De hecho, Reguilón se estrenó en el Tottenham en su partido oficial número cincuenta. Llegó al club londinense la temporada pasada y todavía no había marcado. Su víctima, el Leeds, recibió el tanto del lateral español a falta de veinte minutos para el final. Dio la victoria a su equipo (2-1).



Tampoco suele marcar muchos goles Rodri. En el City, sumaba siete en los tres últimos cursos antes de añadir uno más a su cuenta durante el choque ante el Everton. Lo hizo a lo grande. Con un zapatazo descomunal desde lejos, reventó la red de la portería de su rival para cerrar el marcado (3-0).



Sin embargo, en Inglaterra otros jugadores no tuvieron una jornada tan buena. En el Leicester-Chelsea, hasta cuatro pudieron jugar: Ayoze Pérez, Marcos Alonso, Kepa Arrizabalaga y César Azpilicueta. Ninguno lo hizo. No salieron del banquillo.



En el Wolves, Adamá Traoré sólo participó en el último cuarto del choque que ganó su equipo 1-0 al West Ham, que sí contó con Pablo Fornals, titular en el centro del campo. Kiko Femenia disfrutó desde el césped de los cuatro goles de su equipo (Watford) que acabaron con el United, mientras que Juan Mata no gozó de minutos.



Oriol Romeu no faltó a su cita con la titularidad en el Southampton, pero se llevó una derrota en su visita al Norwich (2-1). Los españoles del Brentford disponibles, sí jugaron. Con el portero David Raya lesionado, le sustituyó Álvaro Fernández, que encajó tres goles ante el Newcastle. Sergi Canos, también fue titular.



Por sanción, no jugó Robert Sánchez en el Brighton, aunque sí lo hizo Marc Cucurella, que no pudo evitar la derrota ante el Aston Villa (2-0). Y, después de superar una lesión y de salir desde el banquillo en los dos últimos partidos oficiales del Liverpool, Thiago Alcántara salió de inicio. Dirigió el juego de su equipo ante el Arsenal y firmó una victoria contundente (4-0).



Y en el Tottenham-Leeds, aparte de Reguilón también jugó Diego Llorente, mientras que Bryan Gil y Júnior Firpo iniciaron el choque junto a los suplentes. El segundo participó en la última media hora.



En Alemania, Marc Roca fue convocado después de ver el anterior partido del Bayern Múnich desde la grada. Sin embargo, no salió del banquillo durante el duelo que perdió su equipo 2-1 ante el Augsburgo.



Tampoco vivieron una buena jornada los españoles del Leipzig, derrotados 2-0 por el Hoffenheim. Fue titular Angeliño Tasende y no gozaron de minutos Dani Olmo y Josep Martínez. Hugo Novoa jugó los últimos once. Además, Mateu Morey sigue lesionado en el Dortmund y no fue citado para enfrentarse al Stuttgart.



En Francia, también se mantiene en la enfermería Cesc Fabregas (Mónaco), que se recupera de una lesión muscular. Y del banquillo no salió Ander Herrera en el París Saint-Germain, que sí contó en su once con Juan Bernat y dio minutos al portero Sergio Rico por la expulsión de Keylor Navas. Ganaron 3-1 al Nantes de Pedro Chirivella, titular e insustituible.



Otro que inició el partido junto a los suplentes fue Oriol Busquets, del Clermont. Empezó el duelo ante el Niza en el banquillo.



En Italia, muchos jugadores tampoco disfrutaron de minutos: Salva Ferrer (Spezia), Patric Gabarrón (Lazio) y Gerard Yepes (Sampdoria) fueron convocados pero no jugaron. Samu Castillejo (Milan), sigue lesionado y desde el banquillo saltó al terreno de juego Raúl Moro (Lazio), que disputó los últimos dieciséis minutos de su equipo.



En el capítulo de titularidades, Álvaro Morata gozó de la confianza de Massimiliano Allegri en la Juventus, que ganó 0-2 al Lazio con Pedro Rodríguez, Pepe Reina y Luis Alberto sobre el terreno de juego. Morata fue sustituido a falta de un cuarto de hora por Moise Kean. También jugó de inicio, pero en el Milan, Brahim Díaz, cambiado en la segunda parte.



Y en el Nápoles, Fabián Ruiz entró en el once titular frente al Inter, pero no pudo evitar la derrota de su equipo por 3-2.



En Bulgaria, Pablo Álvarez marcó su segundo tanto del curso en las filas del Cherno More. Sirvió para sentenciar el choque ante el Botev Plovdiv que ganó su equipo 0-2.



En Grecia, Jon Toral firmó un doblete en el OFI Crea que dio la victoria a su equipo frente al Volos (0-2). Después de superar una larga lesión hace cuatro jornadas, se estrenó este curso. La clasificación de máximos goleadores la sigue encabezando Carlitos López, que, suma ocho tantos.



En Portugal, Alejandro Grimaldo marcó uno de los goles de su equipo que eliminó al Pacos Ferreira de la Copa de Portugal tras conseguir una victoria contundente (4-1) y clasificarse para los octavos de final.



Por último, en Suiza, Adrián Guerrero dio la victoria al Zúrich. Marcó a los 32 minutos su primer gol del curso y su equipo superó 0-1 al Sion.