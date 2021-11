Global Players Program, una guía hacia el mercado laboral después del fútbol

Madrid, 24 nov (EFE).- LaLiga, a través de su departamento educativo, LaLiga Business School, presentó un programa formativo para jugadores profesionales denominado 'Global Players Program', que pretende ser un camino hacia la vida laboral después de que estos cuelguen las botas.



El mismo llega impulsado por Banco Santander, con Oxygen como elearning partner y en colaboración con AFE y App de Players. A su puesta de largo acudieron Javier Tebas, presidente de LaLiga; y Óscar Mayo, director general ejecutivo de LaLiga; y Luis Gil, director de Competiciones y Oficina del Jugador de LaLiga.



Asimismo también estuvieron presentes en el acto Felipe Martín, director de Patrocinios y Eventos de Banco Santander España; Jorge Valdano, socio fundador de Oxygen; y Diego Rivas, secretario general de AFE.



"Cada vez vemos más que jugadores en activo se preocupan por su formación futura para ser especialistas en márketing deportivo, finanzas... Veíamos necesarios ayudarles a formarse para esa segunda vida profesional. La vida de un futbolista profesional es intensa pero corta. Y nosotros como liga tenemos la obligación de ayudarles. Trabajamos en un formato adaptado a su vida. Online, con sus horarios", explicó Mayo.



Este explicó que la iniciativa está diseñada en un principio para veinticinco personas pero que se adaptará a más participantes si hay demanda de ella. Asimismo confirmó que se llevará a cabo, desde ya, cada año.



Por su parte Felipe Martín comentó: "Cuando nos comentaron la posibilidad de incorporarnos, no lo dudamos. Este programa aúna el deporte y la educación, dos de nuestras grandes pasiones. Somos la entidad privada que más invierte en educación en todo el mundo. Creemos que la educación es fundamental para el desarrollo de las personas".



"Queremos también ayudar en la parte formativa y expertos nuestros estarán dando ese apartado de gestión de patrimonios y la educación financiera que necesiten para evitar sorpresas al final de sus carreras. Que desde el banco les podamos dar una educación financiera mínima para que sepan si están bien o mal gestionados", añadió.



En cuanto a Luis Gil, indicó: "LaLiga está empeñada desde hace tiempo no solo en la formación del personal externo sino también pensando de los jugadores. La etapa del jugador es muy corta. Un objetivo es abrir las inquietudes de los jugadores, dentro de la industria del fútbol hay áreas muy bonitas que necesitan de ese perfil de jugadores y ex jugadores".



"Hay que intentar despertar la curiosidad del jugador no solo al final de la carrera. Este tipo de actividades te va a abrir los ojos y te acerca a la vida laboral después del deporte. No solo los futbolistas cuando nos retiremos seremos delegados de campo o directores deportivos, podemos estar en áreas de producción o de control de la piratería", manifestó Rivas.



Posteriormente tomó la palabra Valdano: "El fútbol se conjuga siempre en un presente rabioso y este programa trasciende la carrera de un futbolista. El exfutbolista deja de existir para la opinión pública y este programa corresponde a la responsabilidad social con quienes acaban su carrera. Es acomodarse a una nueva vida, tener ocupado el tiempo en labores que te ayuden a sentirte útil".



Para Tebas, "es un paso más, si no el definitivo en el mundo de la formación". "Cuando Jorge me presentó el proyecto me quedé impresionado. Estaba muy bien elaborado. Siempre que habló de formación y educación habló de sinónimo de libertad. Poder decidir qué estudias, a qué te vas a dedicar cuando termina tu carrera; se adquiere con educación y formación".