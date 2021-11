El Alavés presentó una oferta por el brasileño Jean Pyerre, según el Gremio

Sao Paulo, 29 nov (EFE).- El Alavés español ha presentado una oferta para hacerse con los servicios del mediapunta brasileño Jean Pyerre, según reveló este lunes el vicepresidente de fútbol del Gremio de Porto Alegre, Denis Abrahao.



"Hay una propuesta del Alavés, sí. La recibí, está conmigo. Hay una del Alavés, otra de un club de Alemania y otra de Inglaterra", informó Abrahao en una rueda de prensa.



Pyerre fue, sin embargo, apartado este lunes de la plantilla de un Gremio al borde de sellar su descenso a Segunda División, pues a falta de tres partidos para acabar el Campeonato Brasileño marcha en la 18ª posición, a cuatro puntos de distancia de la salvación.



Según Abrahao, el talentoso futbolista de 23 años se siente "incómodo" y "no quiere jugar más" con la camiseta del Tricolor Gaúcho.



"Jean Pyerre es un buen profesional", "un muchacho querido, es bueno convivir con él, pero no está en nuestros planes, no se entrega. Tiene todo para ser un crack, pero no consigue confirmarse. No tiene secuencia", explicó el directivo.



Aunque al mismo tiempo remarcó que prácticamente "todos los días" llegan ofertas por el futbolista.



"De pronto necesita salir. Es un jugador que tiene mercado, ¿por qué le voy a retener si no forma parte de los planes del entrenador para los próximos tres partidos?", señaló.



Además de Jean Pyerre, el Gremio, uno de los clubes más tradicionales de Brasil, tricampeón de la Copa Libertadores, apartó a otros seis jugadores más en esta recta final de temporada, algunos de ellos porque querían "salir de vacaciones de forma anticipada".