Messi: "Ahora no pienso en el octavo"

París, 29 nov (EFE).- El argentino Lionel Messi, que este lunes ganó su séptimo Balón de Oro, aseguró que ahora está concentrado en conseguir objetivos con el equipo y que no piensa todavía en el octavo.



"Lo mas importante son los premios colectivos, a la vista está que Copa América me dio opción de ganar este premio. Ahora estoy en una nueva etapa tras haber pasado toda la vida en el mismo lugar. Me estoy adaptando a nuevo club, una ciudad. Estoy feliz de pasar este momento, esto me da muchísima fuerza para afrontar los nuevos retos", dijo.



"Estoy ilusionado con un vestuario en el que están los mejores del mundo, poco a poco crecemos como equipo y yo en lo individual. Pero no estoy pensando en lo individual, en el octavo Balón de Oro", señaló.



Messi consideró que siete Balones de Oro es "una cosa impresionante", pero aseguró que "siempre hay alguien que romper los récords".



El argentino atribuyó el premio a su triunfo en la Copa América. "Más allá de que creo que tuve un buen año en el Barcelona, aunque no pudimos conseguir la Liga de Campeones ni la liga, peleamos hasta el final y ganamos la Copa del Rey", dijo.



"Ganar la Copa América, fue algo muy especial, otras veces me quedaba la sensación e que me faltaba algo, de que no tenía cumplidos los objetivos con la selección. Había estado cerquita. Este premio me da fuerza para esta nueva etapa de mi vida, arrancarla de la mejor manera en este nuevo club", dijo.



Reconoció que haber ganado la Copa América le ha reconciliado con el público argentino.



"La selección se siente diferente, más suelta, hay una comunión con la gente, lo están disfrutando. Fue una Copa América especial, se iba a disputar en Argentina y luego fue en Brasil y les ganamos a ellos en la final en Maracaná tras tantos años, fue extraordinario", dijo.



Messi prometió que lucharán por ganar el Mundial de Catar, aunque reconoció que hay selecciones que ahora están mejor que ellos. "No estamos a la altura de algunos, pero vamos a hacer todo lo posible para pelear de igual a igual a cualquiera", dijo.



El argentino se mostró orgulloso de ser el primer jugador que gana el Balón de Oro con la camiseta del PSG y destacó hacerlo en la ciudad donde vive ahora.



Reconoció que este no ha sido su mejor año y que sin la victoria en la Copa América posiblemente no habría ganado el trofeo.



"Tuve años muy buenos a lo largo de mi carrera, pero este es especial por haber conseguido el sueño de la Copa América tras haberlo peleado tanto, pasarlo mal en la selección, perdí finales, recibí críticas y seguimos intentando sin bajar los brazos. No podía acabar mi carrera sin conseguir algo con la selección argentina", indicó.