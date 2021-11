Alexia Putellas, radiante con el premio, aunque "todo pasó volando"

Sevilla, 30 nov (EFE).- La jugadora del Barcelona Alexia Putellas, primera ganadora española del Balón de Oro femenino, se mostró este martes radiante y feliz con su histórico premio, aunque desde la concentración de la selección española en Sevilla dijo que "todo pasó volando" tras su viaje relámpago a París.



La delantera internacional se entrenó el lunes por la mañana con España, antes de desplazarse a la gala de la revista France Football como nominada al Balón de Oro, y regresó por la noche a la concentración del equipo nacional, con el que desea cerrar en la noche de este martes un año "muy bonito" con un triunfo ante Escocia en la fase de clasificación para el Mundial de 2023.



Putellas, en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Fútbol, afirmó que, tal y como volvió anoche a Sevilla tras recoger su trofeo en la capital francesa, lo dejó "ahí", en su habitación, y se puso "a dormir", un ritmo que no le ha permitido disfrutar del logro porque "esta mañana también ha ido todo muy deprisa".



"Esta mañana he bajado con las compañeras, hemos tenido la reunión de preparación del partido de esta noche y luego la comida, y aquí estamos, con ganas ya de que llegue el partido, de que termine bien y consigamos tres puntos, y poder celebrar, en general, todo el año por cómo ha ido", explicó la barcelonesa.



Para la jugadora de Mollet del Vallés, de 27 años, este 2021 "ha sido muy bonito y cerrarlo con la selección con una victoria" sería "la cereza" que coronaría el pastel, después de que este pasado lunes, antes de la gala, todo se desarrollara "muy rápido".



"Sí tuve un momento en el que a lo mejor me puse nerviosa, que fue el día anterior (domingo) por la tarde, ya que encima no teníamos entrenamiento; entonces tuve bastante tiempo y ahí sí que empecé a pensar, pero al día siguiente entrenamos por la mañana y no pensaba en lo de la gala", manifestó Alexia Putellas.



Concentrada ya en el encuentro contra Escocia, en el que España buscará este martes su quinto triunfo en la fase clasificatoria para el Mundial de 2023, la internacional española, autora de 33 goles y 19 asistencias con el Barcelona la pasada campaña, insistió en sus sensaciones tras el fugaz viaje a París.



"Ayer terminó el entreno y nos fuimos corriendo a París; todo pasó volando. Recogimos el premio y volvimos a la concentración (en Sevilla), así que ha sido todo muy deprisa", indicó, con una amplia sonrisa, Alexia Putellas, después de hacer historia en el fútbol español.