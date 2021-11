Cunha opta al once contra el Mallorca

Majadahonda (Madrid), 30 nov (EFE). Matheus Cunha, delantero del Atlético de Madrid, ya divisa su primera ocasión en el alineación titular de Diego Simeone, el próximo sábado contra el Mallorca en el estadio Wanda Metropolitano, según la primera idea trazada este martes por el técnico argentino, condicionada en el centro del campo por las ausencias en la sesión de Yannick Carrasco y Thomas Lemar, por trabajo alternativo, y José María Giménez, por una leve sobrecarga, además de Renan Lodi e Ivan Saponjic, que prosiguen con su recuperación.



Después ya de 17 partidos disputados por su equipo desde su fichaje procedente del Hertha Berlín, el atacante no ha comenzado ninguno desde el once titular. Ni en la Liga ni en la Liga de Campeones. Sí ha marcado dos goles, el último el pasado domingo contra el Cádiz, que promueven sus posibilidades de inicio ante el Mallorca: Cunha entraría en lugar de Luis Suárez, quien descansaría quizá pensando en el partido decisivo que le espera el martes siguiente en la Liga de Campeones contra el Oporto.



Arriba no rota Antoine Griezmann, que, según el ensayo, sería el compañero ofensivo de Cunha, en una alineación a la que también regresaría Ángel Correa, aunque por la banda derecha, y en la que aún no habría sitio para Joao Félix, de baja los tres últimos encuentros por un golpe muscular y reintegrado desde el pasado sábado a los entrenamientos con el grupo. Este martes se entrenó con normalidad, pero formó de principio en el equipo suplente.



En el medio campo, aparte de Correa, Simeone contó con Koke Resurrección, Rodrigo de Paul y Héctor Herrera. El madrileño y el mexicano, cuya presencia en el once aún no es una certeza, puesto que no se entrenaron este martes ni Carrasco ni Lemar, habituales titulares, jugaron por el centro, mientras que el argentino ocupó un lugar en el perfil izquierdo.



Atrás, sin Giménez, por una leve sobrecarga, ni Lodi, por la lumbalgia que lo apartó del último choque contra el Cádiz, Simeone repitió con Marcos Llorente en el lateral derecho. También con Stefan Savic, como central, y Mario Hermoso, por el lado izquierdo. Felipe Monteiro ocupó el otro lugar, como ya ocurrió a la media hora del último duelo ante el Cádiz, cuando Giménez fue reemplazado por unas molestias y él lo sustituyó en el campo.