López: "Siempre que representamos a este club es para ganar"

Málaga, 1 dic (EFE).- El técnico del Málaga, José Alberto López, ha afirmado este miércoles que desea llegar ?lo más lejos posible? en la Copa del Rey, en la que se enfrentan en primera ronda al Peña Sport navarro, y dijo que, aunque su ?objetivo principal es LaLiga?, "siempre" que representan "a este club es para ganar?.



?Siempre que juegues ante alguien de inferior categoría puedes pensar que es peligroso?, dijo en rueda de prensa el entrenador asturiano, quien señaló que la diferencia entre ?ser jugador profesional y uno de Segunda de la RFEF es que te encuentres con alguien por el camino y te dé la oportunidad?.



Sobre el Peña Sport, indicó que es un club con la ?infraestructura de Tercera División jugando en Segunda B?, con un fútbol base importante que ?da salida a jugadores al primer equipo?, siendo un equipo muy conocido en la categoría ?humilde pero que cumple y compite? y es su "partido del año?.



El Málaga perdió en la pasada jornada de LaLiga ante el Burgos de forma estrepitosa por 3-0, resultado del que el técnico dijo que han hecho ?autocrítica? tras ver el vídeo del partido: ?no es sencillo ver retratados los errores y no hay que olvidarse de todo para que no vuelve a ocurrir?, afirmó.



José Alberto López realizará cambios en el once inicial para medirse al conjunto navarro, pero señaló que va a ?sacar un equipo muy competitivo y pensando en ganar?, aunque el delantero Brandon Thomas será baja por decisión técnica, además de los lesionados Juande Rivas, Jozabed Sánchez y Ramón Enríquez.