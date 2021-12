El momento de Cunha

Madrid/Palma, 3 dic (EFE).- Diecisiete partidos después de su fichaje desde el Hertha Berlin, Matheus Cunha irrumpe este sábado en el once titular del Atlético de Madrid, a siete puntos del liderato y frente a un partido indudablemente crucial contra el Mallorca en el estadio Wanda Metropolitano, antes de jugárselo todo este martes en la Liga de Campeones en Oporto y comprobar su dimensión en los campos del Real Madrid, del Sevilla y del Granada en este mes de diciembre.



Una temporada, o casi, en cuatro encuentros que determinarán cuál es la realidad, también las aspiraciones, del conjunto rojiblanco y su plantilla, hasta ahora mucho menos rutilantes aún sobre el césped que en las expectativas y obligados a ganar este sábado al bloque balear para sostenerse en la pugna por LaLiga Santander, en la que ya ha fallado (o no ha ganado) en seis partidos en 14 jornadas. Ha sumado 29 de los 42 puntos. Pero es segundo.



Rearmado por su 1-4 en Cádiz -su triunfo más amplio de la temporada, con el que se repuso del batacazo ante el Milan- y reactivado por dos victorias seguidas que no lograba desde la segunda cita de esta Liga, mientras contrapone sus siete jornadas invicto de la actualidad con sus siete triunfos en sus últimos 17 compromisos oficiales, el equipo aún rebusca su mejor versión. Ha perdido seis puntos más que en toda la primera vuelta de la pasada campaña; la referencia ineludible para el Atlético, aunque las comparaciones no sean un baremo nada concluyente para su técnico, Diego Simeone, que rotará y dará oportunidades a partes iguales en el duelo de este sábado contra el Mallorca.



Al primer factor corresponderán las suplencias de Luis Suárez, el mejor goleador del Atlético por más que ahora enlace tres partidos sin batir la portería contraria, y Thomas Lemar, reintegrado al grupo el jueves tras ejercitarse martes y miércoles al margen por el golpe sufrido contra el Cádiz. Tampoco jugará Yannick Carrasco, con trabajo alternativo toda la semana por unas leves molestias que aún persisten, por lo que, por precaución, ni siquiera estará en la convocatoria ante el Mallorca, con el partido decisivo de Oporto ya a la vista.



Al segundo, por extensión, la ocasión de Matheus Cunha, que se ha ganado su primera aparición en el once con la calidad de sus minutos. En 202 ha anotado dos goles y ha dado una asistencia. Una de cada en el duelo del pasado domingo ante el Cádiz (1-4), cuando también surgió desde el banquillo -como en los doce choques que ha jugado hasta la fecha con el Atlético-, para impulsarse ahora a la titularidad, también por el efecto indudable de que el martes se juega en Do Dragao y eso implica ciertos descansos en el once, en el que no rotará el ya indiscutible Antoine Griezmann, que será su compañero en el ataque.



Igualmente habrá una oportunidad en el medio campo para Geoffrey Kondogbia, más probable, o para Héctor Herrera. Entre el francés y el mexicano surgirá uno de los cuatro titulares en esa línea, junto a Koke Resurrección, Rodrigo de Paul y Ángel Correa, quien recupera un puesto en el once de forma aparentemente momentánea, igual que Felipe Monteiro en el centro de la defensa, en su caso por la baja por una contractura de José María Giménez, y quizá Renan Lodi en el lateral izquierdo. O juega él, más probable, o Mario Hermoso, según las pruebas durante toda la semana del entrenador argentino.



Marcos Llorente, de nuevo como lateral derecho entre la baja de Kieran Trippier y por delante de Sime Vrsaljko en la elección del técnico para esa posición por tercer encuentro seguido; Stefan Savic, en el centro de la zaga, y Jan Oblak, en la portería, completan el previsible once del Atlético, en el que aún no habrá sitio para Joao Félix después de tres partidos de baja por un golpe muscular. Ya está a disposición de Simeone, que mantiene las ausencias por lesión de Kieran Trippier e Ivan Saponjic, aparte de Giménez y Carrasco.



Enfrente, el Mallorca encadena dos meses sin ganar y ha logrado una sola victoria en sus salidas de esta Liga (0-1 ante el Alavés) y siete empates en quince partidos, pero no descarta dar la sorpresa en el Wanda Metropolitano, a pesar de su irregularidad como visitante: no dio la talla en San Mamés (2-0), Santiago Bernabéu (6-1) y Vallecas (3-1), pero sí convenció en Anoeta (perdió 1-0 en el último minuto), Mestalla (2-2) y el Nuevo Mirandilla (1-1).



Concentrado en Madrid desde el pasado jueves -ha entrenado en Las Rozas- después de vencer en la prórroga a la Gimnástica Segoviana en la Copa del Rey (0-2), con goles de Ángel, el equipo balear afronta el choque frente al Atlético de Madrid convencido de que tiene mucho que ganar y poco que perder.



Uno de sus principales argumentos para plantarle cara al conjunto de Simeone es la dupla asiática que forman Take Kubo y Kang-in Lee. El japonés, cedido por el Real Madrid, reapareció en el empate (0-0) en Son Moix ante el Getafe tras superar una lesión en la rodilla que le mantuvo dos meses fuera de los terrenos de juego, y el surcoreano, formado en la cantera del Valencia, está brillando a una gran altura.



El Mallorca y su afición esperan mucho de Take y Lee. Luis García Plaza, su entrenador, ha dicho que son "perfectamente compatibles". Es muy probable que ambos formen parte del once titular, pese a que el nipón ha tenido muy pocos minutos desde su regreso a las convocatorias.



El técnico mallorquinista, sin embargo, rehusó confirmar si alineará a ambos futbolistas y se mostró especialmente hermético al referirse a si Kubo jugará de inicio. "No responderé a esa pregunta", dijo en la conferencia de prensa telemática de este viernes en Madrid.



Son bajas el central Antonio Raíllo, el centrocampista Salva Sevilla y el extremo Lago Junior.



- Alineaciones probables:



Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Savic, Felipe, Lodi; Correa, Kondogbia o Herrera, Koke, De Paul; Griezmann y Cunha.



Mallorca: Reina; Maffeo, Raíllo, Valjent, Costa; Kang-in Lee, Babá, Ruiz de Galarreta, Dani Rodríguez; Take y Ángel.



Árbitro: Martínez Munuera (C. Valenciano).



Estadio: Wanda Metropolitano.



Hora: 18.30 (17.30 GMT).



Puestos: Atlético de Madrid (2º, 29 puntos); Mallorca (14º, 16 puntos).



La clave: La conexión Correa-Griezmann-Cunha frente a Kubo y Kang in Lee.



El dato: Griezmann ha marcado cinco goles y ha dado dos en sus últimos ocho partidos.



La frase: Simeone: "Tenemos que darle fortaleza y seguridad al equipo defensivamente respetando ese juego bueno que tiene ofensivamente".



El entorno: El partido determinante del próximo martes contra el Oporto en la Liga de Campeones promoverá rotaciones en el once de Simeone, con descanso de inicio para Luis Suárez, Thomas Lemar, Mario Hermoso y Yannick Carrasco, este último por unas leves molestias. A los cuatro se les presupone en la alineación del martes en Do Dragao. EFE



