Medina Cantalejo: "Con el VAR hay levantar un poquito el acelerador"

Madrid, 13 dic (EFE).- Luis Medina Cantalejo apostó este lunes "por levantar un poquito el acelerador" en las intervenciones del VAR, para que estas se produzcan por "acciones claras y manifiestas que el árbitro no ha podido ver" y que "en las grises lo que decida el árbitro vaya adelante".



Durante su presentación como nuevo presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), el excolegiado sevillano defendió el trabajo hecho por el equipo que hasta ahora ha presidido Carlos Velasco Carballo, que ha hecho "crecer el arbitraje", y también la autocrítica que el colectivo hace con sus actuaciones.



"En la calle hay cierta opinión de que el VAR es mejorable. Volver a la esencia del VAR sería lo oportuno. En mitad del río cambiar de barco es complicado y no va haber una ruptura filosófica-deportiva. Ya en la primera parte de la temporada se ha dado ese mensaje de no a las acciones nimias, los penaltitos, y yo voy a seguir con ese mensaje, porque eso no es penalti, es fútbol", afirmó.



Acompañado del presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, Medina Cantalejo, aseguró que España tiene "generacionalmente el mejor grupo de árbitros" que ha conocido y que entre sus ideas para la próxima temporada está la de contar con la aportación de exjugadores o entrenadores sobre el funcionamiento del VAR.



"El VAR es una herramienta fantástica para muchas cosas, pero tenemos que ir dándole una vuelta. Siempre tendremos polémica, no invento el arbitraje, pero creo que podremos dar alguna satisfacción al fútbol español. Estamos para dar el mejor servicio a los equipos", añadió.