José Juan: "Sería muy bonito ver otra vez al Real Madrid en El Collao"

La gesta del Alcoyano al volver a eliminar de la Copa del Rey a otro Primera como el Levante, después que en la pasada edición cayesen en El Collao el Huesca y el Real Madrid, volvió a tener como gran protagonista al veterano guardameta, José Juan Figueiras, al detener dos de los cuatro lanzamientos de la tanda de penaltis, quien se mostró ilusionado ante la posibilidad de quedar de nuevo emparejado con el conjunto madridista.

"¿Por qué no?, sería muy bonito ver otra vez al Real Madrid en el Collao. Enfrentarse a un equipo de esa dimensión y más después de lo que sucedió en la pasada edición, en la que los eliminamos en la prórroga, sería algo histórico para un club como el nuestro", admitió el meta, que fue el gran héroe de aquella eliminatoria. Si el Real Madrid finalmente no fuera el rival en la siguiente eliminatoria, sus gustos apuntan hacia sus orígenes, que fueron en el Celta, donde se formó y llegó a debutar en Primera División en la temporada 2003/04.

"Sería muy especial para mí poderme enfrentar al equipo en el que me formé. Mi corazón siempre estará unido al Celta, fueron años muy especiales. No obstante, reconozco que a nuestra afición le guste otro rival. Cualquier grande, ya sea Madrid, Barça, Atlético o Sevilla, sería bien visto", reveló. El ex de Celta, Lugo y Elche, que cumple su tercera temporada en el Alcoyano, comentó sobre la eliminatoria ante el Levante que "los penaltis son siempre una lotería, el jugador siempre tiene ventaja con respecto a los porteros", pero que habían "estudiado bien cómo lanzaba el Levante los penalti". "En el último, me la jugué y acerté", añadíó.

"Estoy muy contento por el equipo y la afición. Después de lo que ocurrió el año pasado, nuestros aficionados se merecían una alegría como la que vivimos anoche. La gente lo celebró con mucho entusiasmo", confesó. José Juan, que el próximo 31 de diciembre cumplirá 42 años, lo que le convierten en el jugador más veterano de la actual edición de la Copa del Rey, se toma con tranquilidad todos los comentarios que le hacen sobre su edad y si ve cerca una posible retirada.

"Es algo que me vienen diciendo desde antes de cumplir los 40 años. Me lo tomo con tranquilidad, lo importante es cómo me veo yo y la ilusión que tenga. De momento quiero jugar más tiempo, no sé hasta cuándo, pero sé que el momento de mi retirada cada vez está más cerca", admitió. De momento, en las tres temporadas que lleva en el Alcoyano, club al que llegó procedente del Elche, lo ha jugado todo, incluido la Copa del Rey.

"El míster me ha dado toda su confianza, cosa que agradezco. Trato de corresponder a diario. Para mí los entrenamientos son tan o más importantes que los partidos. A diferencia del Cholo Simeone, yo no pienso partido a partido, mi filosofía es entrenamiento a entrenamiento", subrayó para finalizar.