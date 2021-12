El Lyon prohíbe los viajes de grupos de hinchas tras los últimos incidentes

El Lyon anunció este sábado que prohíbe los desplazamientos de grupos de sus hinchas después de los incidentes en los que estuvieron involucrados ayer algunos de ellos en un partido de la Copa de Francia en París que fue suspendido en el descanso. En un comunicado, el Olympique Lyonnais (OL) indicó que la prohibición se mantendrá hasta que se identifique a los autores de las algaradas que se produjeron en el estadio Charlety de la capital francesa en el encuentro contra el París FC, de Segunda división francesa.

El club lionés condenó "firmemente todas las violencias" que se produjeron durante el encuentro, dijo que esos incidentes "son inaceptables" y que constituyen "una grave amenaza para nuestro deporte". Aseguró que desde ayer mismo se puso a disposición de los investigadores y de las instancias deportivas para aclarar qué ocurrió y establecer las responsabilidades. A ese respecto, insistió en que quiere que las personas implicadas, vengan del equipo de donde vengan, sean sancionadas.

El Lyon -añadió- ha decidido presentar una denuncia y "tomará las medidas más severas contra las personas implicadas una vez identificadas", incluso si fueran hinchas del equipo. El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noël Le Graët, calificó de "intolerables" los hechos ocurridos en Charlety, estimó que la suspensión del partido decidida por el árbitro fue acertada y dijo que los autores de este tipo de incidentes tienen que tener prohibido el acceso a los estadios.

"Estos grupos de pseudoaficionados causantes de estos incidentes y de esta violencia no tienen nada qué hacer en un estadio", subrayó en un comunicado Le Graët. Según el presidente del París FC, Pierre Ferracci, los culpables de todo son "los ultras del Lyon" a los que su club no tendría que haber dejado viajar a Charlety. En declaraciones a la emisora France Info, Ferracci echó en cara a su homólogo del OL, Jean-Michel Aulas, que no lo hubiera hecho antes porque en múltiples ocasiones esos grupos de ultras han estado implicados en acciones violentas. Cuando se suspendió el encuentro entre el París FC y el Lyon, el marcador estaba en 1-1.