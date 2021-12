Las imágenes de la jornada 18

Madrid, 19 dic (EFE).- El enfado de Luis Suárez con Diego Simeone por su sustitución, el salto de Lucas Ocampos en la celebración del 2-1 del Sevilla al Atlético de Madrid, el abrazo de Nico y Gavi en el 3-2 del Barcelona al Elche, la primera expulsión de Mikel Oyarzabal, el 'triplete' de Jorge Molina, la emoción de Darío Poveda con el Getafe y la dedicatoria de Iñaki Williams representan las imágenes de la decimoctava jornada de LaLiga Santander.

- El enfado de Luis Suárez:

Aún con el partido por decidirse, con 1-1 en el marcador, Simeone prescindió de Luis Suárez. Era el minuto 57. Frustrado, dolido, enfadado, visiblemente contrariado, el atacante uruguayo se fue por el otro lado del campo -no por el lugar de la sustitución por el que entró Matheus Cunha- mientras hablaba para sí mismo y maldecía su cambio en un recorrido del que no perdieron detalle las cámaras. Se sentó en el banquillo para evidenciar aún más su disconformidad con la decisión de su técnico. No es nuevo. Ya hay ejemplos suficientes en la temporada y media que acumula en el Atlético, como el derbi de hace un año.

- El salto de Ocampos:

Su volea con la derecha, en el minuto 85, no es sólo un gol para el Sevilla. Ni siquiera una simple victoria contra el Atlético de Madrid, el actual campeón. Es mucho más. Es una declaración de intenciones del Sevilla, que no se conforma sólo con ser segundo, que quiere más en el campeonato, que insiste en la persecución del liderato del Real Madrid. La celebración confirmó tal sensación: el salto tremendo de Ocampos. Luego se retiró lesionado, en camilla, afectado por un pelotazo en el tiempo añadido en el Sánchez Pizjuán.

- El abrazo de Nico y Gavi:

No hay dos futbolistas más representativos hoy en día de la esperanza del Barcelona que Nico y Gavi, enlazados de forma definitiva en el 3-2 contra el Elche. El primero remató el centro del segundo para desnivelar un encuentro que fue azulgrana casi siempre, que igualó de pronto su adversario y que ganó el Barça en el minuto 86. En cuanto Nico anotó el 3-2, señaló, se dirigió y se abrazó a Gavi. La instantánea de una victoria imprescindible.

- La expulsión de Oyarzabal:

"Imagínate cómo está", expresó su entrenador, Imanol Alguacil, sobre Mikel Oyarzabal, expulsado por primera vez en su carrera como profesional con la Real Sociedad. A su partido número 258. Su entrada sobre el suelo, con la plancha a la altura de la tibia de Yeremi Pino, mereció tal castigo. "Soy el primero que sé que me he equivocado, toca asumirlo y aprender de ello", publicó horas después de esa acción el internacional español. "Se siente responsable de la derrota y qué va, el responsable siempre soy yo. Es una acción del juego, ha medido mal y está dolido", señaló su técnico.

- El 'triplete' de Jorge Molina:

Ni sus casi 40 años frenan a Jorge Molina, que firmó un 'triplete' en el triunfo del Granada contra el Mallorca en el estadio Nuevo Los Cármenes. Sus celebraciones son historia de la Liga, como el jugador más veterano en marcar tres tantos en un partido. "Los goles me dan ganas de seguir trabajando y disfrutando del fútbol. Seguiré marcando goles durante más tiempo", anunció al figura dominical del equipo rojiblanco, que se aleja del descenso.

- La emoción de Darío Poveda:

Una vez terminado el partido, en el suelo, entre las lágrimas, con las manos en su rostro, Darío Poveda se emocionó. Por la victoria y por su gol. "A base de trabajo y constancia, las cosas llegan. Y al que no se rinde le deseo todo el éxito. Poder marcar el gol después de tanto tiempo, de tanto trabajo... No tengo palabras", expresó en 'Movistar' el delantero, que necesitó un año y tres meses para volver a competir por una rotura del ligamento cruzado anterior que se produjo cuando contaba para Diego Simeone en el primer equipo del Atlético de Madrid y había varios 'Primeras' atraídos por él. Entre ellos Osasuna, al que doblegó con el certero cabezazo que conectó en los instantes finales del choque para relanzar al Getafe fuera del descenso.

- La dedicatoria de Iñaki Williams:

'Koldo Asua, nunca te olvidaremos. Goian bego (descansa en paz)'. Iñaki Williams mostró esa inscripción en una camiseta que tenía en el banquillo preparada para la celebración de su primer gol al Betis, dispuesta para la dedicatoria especial del delantero del Athletic Club a Koldo Asua, profesional de la docencia que trabajó durante trece años en Lezama con los jugadores de las categorías inferiores del club y fallecido hace dos días. Una figura muy querida en el equipo bilbaíno.

Iñaki Dufour