Joao Cancelo, del Manchester City, agredido durante un robo en su hogar

El defensa portugués del Manchester City Joao Cancelo ha revelado que el jueves fue agredido en el rostro durante un robo en su hogar, que actualmente investiga la Policía. El propio jugador informó del asalto anoche en su cuenta de Instagram, donde difundió una foto en la que muestra el golpe recibido de los ladrones, que, señala, se llevaron "joyas".

"Desafortunadamente, hoy fui agredido por cuatro cobardes que me hirieron y trataron de hacer daño a mi familia. Cuando opones resistencia, esto es lo que ocurre", escribió el internacional portugués. "Lograron llevarse todas mis joyas y me dejaron la cara en este estado. No sé cómo puede haber gente tan mezquina. Lo más importante para mí es mi familia y por suerte ellos están bien", afirmó.

Cancelo, de 27 años y que se unió al City desde el Juventus en agosto de 2019, añade que este "es uno más" de los "muchos obstáculos" que ha tenido en su vida y que superará. "Firme y fuerte, como siempre", apostilla. El club inglés, dirigido por el español Pep Guardiola, confirmó en un comunicado que la Policía investiga los hechos y señaló que el jugador y su familia están recibiendo su apoyo.