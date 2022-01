Simeone: "Me preocupan las recaídas, no es normal las tres que fueron"

Simeone: "Me preocupan las recaídas, no es normal las tres que fueron"

Majadahonda (Madrid), 8 ene (EFE).- Antoine Griezmann recayó el pasado jueves de su lesión muscular contra el Rayo Majadahonda en el Wanda Metropolitano, como antes le ocurrió esta temporada a Thomas Lemar y Marcos Llorente; una situación que "preocupa y ocupa" a Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, rumbo al duelo de este domingo contra el Villarreal, un adversario que le "gusta muchísimo cómo juega", y "un grandísimo" técnico como Unai Emery.

"Me preocupa, me ocupa e intentaremos encontrar soluciones porque, evidentemente, no es normal que las recaídas sean tres de las que fueron", remarcó el técnico, que pierde durante al menos las próximas tres semanas al internacional francés, cuya reaparición del pasado jueves de la lesión muscular sufrida el 12 de diciembre apenas duró 19 minutos: entró en el 56, marcó un gol en el 66 y se retiró del encuentro en el 75. No jugará en Villarreal. Ni tampoco en la Supercopa de España de la próxima semana.

Griezmann es una de las cuatro bajas con las que Simeone encara el desafío de este domingo en el estadio de la Cerámica de Vila-real. Las otras tres son Stefan Savic, que encadena cinco semanas fuera por una lesión muscular; José María Giménez y Luis Suárez, estos dos últimos por sanción por ciclo de cinco tarjetas amarillas. Ya no está a sus órdenes Kieran Trippier, traspasado al Newcastle.

Y está pendiente del estado físico de Koke Resurrección y Joao Félix -ambos reaparecieron en la segunda parte contra el Rayo Majadahonda tras superar la Covid-19- para armar la alineación que propondrá para sostener la cuarta posición ante el Villarreal. "Estamos tratando de ver bien cómo Koke se recupera de la Covid que ha pasado, igual que Joao y Herrera, que son los últimos en llegar. Estamos contentos de tenerlos en el equipo. Nos abren posibilidades y alternativas para poder tener distintos jugadores con distintas características", explicó Simeone en la rueda de prensa telemática.

¿Seguirán Geoffrey Kondogbia y Rodrigo de Paul como medios centros titulares con la vuelta de Koke? "Kondo lo viene haciendo muy bien en esa posición de medio centro con Rodrigo y mañana decidiremos quién arranca de los tres en el medio. O puede jugar Koke en un costado como lo ha hecho muchísimas veces", respondió Simeone, cuyo once parece definido en la defensa, con Felipe Monteiro y Mario Hermoso como centrales, Renan Lodi como lateral izquierdo...

Y con la continuidad de Marcos Llorente por la derecha: "En general, nosotros tenemos a Sime (Vrsaljko), que lo puede hacer también (de lateral derecho), que lo ha hecho muy bien cuando le ha tocado jugar y lo valoramos también en esa posición que es su puesto natural. La realidad de la salida de Trippier nos abre la posibilidad de tener a Marcos Llorente como carrilero/lateral como lo hace en la selección española con Luis Enrique. Está clarísimo que un jugador no puede jugar en dos lugares, lateral y medio centro, al mismo tiempo y tratamos de elegir lo que compense, equilibre y nos haga mejor como equipo".

"ABSOLUTAMENTE, NO DEJO DE LADO EL SISTEMA ANTERIOR"

Al izquierdo apunta Renan Lodi, al que Simeone ve "muy bien" en los últimos dos partidos. "Es un lateral importante que nos dio muchísimas cosas desde que llegó. Después, el sistema (el paso del 4-4-2 al 5-3-2 la pasada campaña) nos generó confiar en otros compañeros que lo hicieron muy bien, Hermoso como central-lateral y Carrasco de carrilero-delantero, y le quitó la posibilidad de seguir teniendo continuidad. No tengo ninguna duda de que Lodi ataca muy bien cuando juega de quinto de la izquierda (en el 5-3-2) y defiende muy bien cuando juega de cuatro por la izquierda (en el 4-4-2)", analizó.

El técnico argentino ha recuperado la defensa de cuatro en los últimos choques. "Es pronto siempre para apreciar definitivamente algo. Sí se han mostrado cosas buenas en estos dos últimos partidos. La presencia de Carrasco por la derecha, que, si bien siempre ha tenido la tendencia de jugar por la izquierda, por la derecha nos genera amplitud y profundidad para aprovechar sobre todo a los delanteros que tenemos. Y después la condición del equipo, que se acomoda como se está acomodando bien ahora en los dos últimos partidos a este funcionamiento", repasó.

"Pero absolutamente no dejo de lado el sistema anterior (el 5-3-2), que nos dio muchos éxitos, salimos campeones y competimos muy bien. Y tenemos los futbolistas mañana, si Vrsaljko arranca como tercero (central derecho) de jugar con Llorente por un lado y Carrasco por otro", advirtió Simeone, que no valora si el Villarreal ha sido eliminado de la Copa del Rey, sino al conjunto castellonense "como equipo" para su duelo de este domingo.

"Tiene un grandísimo entrenador (Unai Emery). Su equipo, más allá de ganar o perder, compite siempre, juega bien, ataca y defiende bien, está organizado, sabe cómo atacar, sabe cómo defender, te provoca cada partido errores, provoca que vos salgas para que ellos generen espacios... Me gusta muchísimo cómo juega el Villarreal", aseguró.