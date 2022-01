Kroos reitera el deseo de terminar su carrera en el Real Madrid y no descarta renovar

El centrocampista alemán Toni Kroos reiteró su deseo de terminar su carrera en el Real Madrid y no descartó renovar su contrato con el club blanco, que termina en 2023. "La duración del contrato fue elegida de manera consciente. Cuando termine tendré 33 años y tendré que reflexionar lo que hago después", dijo en declaraciones al canal de televisión Sky. "No necesito entrar en juegos ambiguos, pongo las cartas sobre la mesa. Es mi octava temporada con el Madrid y tengo una relación increíble con el club que nunca pondría en peligro y creo que eso es algo mutuo. He dicho con claridad que quiero terminar aquí mi carrera y eso ocurrirá", agregó.

La pregunta es si el fin de su carrera será cuando termine su contrato actual o si habrá una renovación, lo que depende, según el jugador, de una serie de factores. "Sé lo que tengo con el club y el club sabe lo que tiene conmigo. Llegado el momento, hablaremos. La clave estará en lo que digan los huesos y las ganas de jugar", afirmó. "Me siento completamente bien, pero para renovar tengo que estar a buen nivel, el cuerpo tendrá que seguir respondiendo y las ganas tienen que estar ahí. Si eso es así, hablaremos. Si no, tengo en todo caso contrato hasta 2023", dijo.

Kroos también señaló que la posible llegada de Kyllian Mbappé y Erling Haaland al Real Madrid no es un tema de conversación en la plantilla del equipo blanco. "Llevo ocho años aquí y siempre se ha hablado de jugadores que luego no vienen nunca. Claro que se trata de dos jugadores de los que se habla por su situación contractual y porque son los nombres más interesantes que están en el mercado", subrayó. "Me puedo imaginar que el Madrid siempre trata de traer a los mejores jugadores y ellos están en esa categoría. Pero yo no soy el presidente", añadió.