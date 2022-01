Godín anuncia su nuevo equipo

El defensa uruguayo Diego Godín, vinculado al Betis en los dos últimos periodos de mercado, se despidió este miércoles de los aficionados del Cagliari, con el que alcanzó un acuerdo para su salida, poco antes de cerrar su contrato por un año con el campeón brasileño de 2021, Atlético Mineiro.

En la misma jornada en que volvió a los entrenamientos en Uruguay después de haberse contagiado de covid-19, Godín publicó una carta en su cuenta de Twitter en la que se despide de la afición y sus compañeros de equipo.

"Como pueden imaginar no es como me hubiera gustado hacerlo (...). Llegué al equipo con mucha ilusión y muchas ganas y les prometo que nunca he escatimado en esfuerzo y dedicación", expresó.

El central, quien llegó a Uruguay en diciembre para pasar las vacaciones navideñas y tras hacer público que no continuaría en las filas del conjunto sardo, aprovechó la ocasión para manifestar su descontento con la forma en la que se anunció su adiós.

"Siento una gran tristeza por como se ha tornado mi relación con algunas personas del club y quienes me conocen saben que el respeto, la entrega y los valores personales son mis pilares fundamentales. Por eso es el momento de decir adiós", continuó.

En tanto, resaltó que algunos dirigentes del club "de forma injustificada" y "queriendo poner una cortina de humo al problema real, que son ellos mismos", dejaron en entredicho su profesionalismo.

Poco después, el Atlético Mineiro informó en la misma red social sobre la llegada del capitán uruguayo a sus filas.

"Qué bien te queda que te digan faraón!", escribió el club en su cuenta de Twitter en alusión al uruguayo, que cumplirá 36 años en febrero.

El defensor se incorporó este miércoles a los entrenamientos de una selección integrada por juveniles, todos bajo las órdenes del nuevo técnico de la Celeste, Diego Alonso, quien asumió el cargo en diciembre pasado, después de casi 16 años de Óscar Washington Tabárez en el banquillo.

Godín es uno de los 50 jugadores incluidos por Alonso el pasado viernes en su lista de reservados para la doble fecha de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Qatar 2022 contra Paraguay y Venezuela.