El Arsenal de Arteta se viste de rojo

Londres, 14 ene (EFE).- El Arsenal de Mikel Arteta posee uno de los récords más negativos de la Premier League. Es el equipo que más expulsiones ha recibido desde que el técnico español llegó al cargo en diciembre de 2019. La de Granit Xhaka este jueves contra el Liverpool supone la décimo tercera, cinco más que su más inmediato "perseguidor", el Southampton.

El suizo, junto a David Luiz (que ya no están en el equipo), ha sido expulsado en tres ocasiones desde que firmó Arteta, los que más veces han visto ante sí la tarjeta roja saliendo del bolsillo del árbitro.

Gabriel, con dos rojas, Eddie Nketiah, David Luiz, con tres, Pierre-Emerick Aubameyang, Nicolas Pepé y Bernd Leno se suman a la negativa lista. Todos ellos han sido expulsados al menos una vez desde que llegó Arteta, confirmando al Arsenal como el equipo con más expulsiones. Los 'Gunners' llevan cinco rojas más que el Southampton y seis más que el Manchester City y el Brighton & Hove Albion.

Además, son el primer equipo de la historia de la Premier en haber llegado a la cifra de 100 rojas en total. Lo lograron el 1 de enero cuando Gabriel fue expulsado contra el City. Ese día, a diferencia de lo ocurrido este jueves en Anfield, les costó la derrota en un partido que llegaron a ir ganando.

Lo curioso es que esta supuesta agresividad no se traslada a las tarjetas amarillas. En la clasificación de jugadores con más tarjetas amarillas esta temporada en la Premier, no hay uno del Arsenal hasta el puesto 33, donde aparece Albert Sambi Lokonga, que acumula cuatro, las mismas que Xhaka. Lejos queda Yves Bissouma, que suma seis en los veinte partidos disputados esta campaña. En el total del equipo, el Arsenal es el décimo sexto equipo que más amarillas recibe (30), solo por delante del City (30), el Liverpool (28), el Leicester City (25) y el West Ham United (22). Son 22 menos que el Leeds de Marcelo Bielsa, que ha recibido 52.

En la estadística de faltas tampoco hay una evidencia de la agresividad de este equipo. El 'Gunner' que más faltas ha cometido es Thomas Partey, con 22, lejos de las 38 que ha cometido el líder de esta tabla, Emmanuel Dennis, del Watford.

Lo mismo ocurre en la de 'tackles' o entradas a ras de suelo. Takehiro Tomiyasu es el primer jugador a las órdenes de Arteta en esta clasificación, en el puesto 53, con 30 entradas esta temporada. El líder, Tyrick Mitchell, del Crystal Palace, acumula el doble, sesenta. En el total, el Arsenal es el décimo cuarto equipo que más entradas ha hecho, con 294, mientras que el Leeds United, el que más veces ha ido al suelo, ha hecho 362.

"Deberíamos evitar estas situaciones porque no están costando puntos", dijo Arteta la temporada pasada al ser cuestionado sobre si el Arsenal tiene un problema de disciplina. "Deberíamos evitarlo, pero hay momentos de los partidos que en un segundo tienes que tomar una decisión y el árbitro también tiene que tomarla, no tenemos todo el control ahí. Pero no hay equipo con tantas rojas en lo más alto de la tabla, no los hay", añadió el español.

Manuel Sánchez Gómez