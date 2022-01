César Soto Grado: "Pitar una final es lo más grande"

Riad, 15 ene (EFE).- El árbitro de la final de la Supercopa de España, César Soto Grado, explicó este sábado, en la rueda de prensa previa al encuentro que disputarán mañana el Athletic Club y el Real Madrid en el King Fahd Stadium de Riad, que "pitar una final es lo más grande".

"Estamos superilusionados, el equipo está muy metido en esta final y todos tenemos una ilusión tremenda", añadió en este sentido Soto Grado ante los medios de comunicación.

Por otro lado, sobre las amenazas recibidas esta semana por el presidente del comité técnico de árbitros (CTA), Luis Medina Cantalejo, dijo que "como colectivo" les "afecta", y por eso ayer viernes emitieron un comunicado.

"Creemos que hay líneas que no se deben sobrepasar. Medina Cantalejo tiene todo nuestro apoyo y queremos agradecer el trato de nuestro presidente, Luis Rubiales, que en todo momento está a nuestro lado", quiso dejar claro Soto Grado.

Preguntado por el VAR, dijo que este mecanismo tecnológico "no es para los árbitros, es para los equipos, para que un equipo no pierda un partido o una final por un error extremadamente grave".

No es nada habitual que los árbitros comparezcan en rueda de prensa, un hecho que no pasó inadvertido durante las preguntas de los periodistas. "Esto es más difícil que pitar la final, es mi primera rueda de prensa, se lo decía a Pablo (el director de comunicación de la RFEF) esta mañana, que yo no he tenido nunca este tipo de entrevistas, pero estoy cómodo", bromeó el colegiado.