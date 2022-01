Ambriz se declara inquieto con los numerosos contagios de covid-19

Ignacio Ambriz, entrenador del Toluca, se declaró este domingo muy inquieto con los múltiples contagios de covid-19 y satisfecho con el triunfo por 3-1 sobre el Santos Laguna en la segunda jornada del torneo Clausura mexicano.

"La victoria me da tranquilidad, la paz no creo tenerla tan rápido porque primero hay muchos contagiados de covid-19, en el club y en México, eso me tiene inquieto. Me da la tranquilidad mostrar una actitud diferente a la del lunes ante Pumas, ahora necesito seguir trabajando, exigiendo al equipo", explicó en rueda de prensa tras derrotar al Santos.

Antes de vencer al Santos, el Toluca sufrió una goleada de 5-0 por los Pumas UNAM en la primera jornada del Clausura, algo que sembró dudas en el debut de Ambriz con los Diablos Rojos.

Nacho destacó la actitud que su cuadro demostró ante el Santos Laguna ya que remontó un 1-0 en contra para ganar 3-1 con anotaciones de Daniel Álvarez, el uruguayo Leonardo Fernández y el brasileño Diego Rigonato para subir al noveno lugar de la clasificación.

"Después del partido de Pumas me sentí apenado porque no mostramos la actitud, más por un escudo de mucha tradición y respeto en México como éste. Hoy no echo las campanas al vuelo, siempre trato de poner los pies en la tierra, pero destaco la actitud de que luchamos los 90 minutos", celebró.

Ambriz afirmó que ante Santos, sus dirigidos demostraron que tienen ganas de trascender y darle el undécimo título en su historia al Toluca.

"Hoy en casa no podíamos dar esa actuación como ante Pumas, la actitud debía permanecer ante un gran rival como Santos. Hoy se demostró que el equipo tiene ganas, deseo", señaló.

El antiguo técnico del Huesca de la segunda división española subrayó la actuación de Daniel Álvarez y Leo Fernández, quienes a su parecer buscan una revancha en sus carreras como refuerzos del Toluca.

"Siempre que ellos anoten, más cuando vienen como refuerzos, es importante. A Álvarez lo conozco bien porque lo tuve en Necaxa, sé de su capacidad. Yo busco gente que busque revancha y tanto él como Leo la buscan y hacen gol. Ahora debemos tener calma y tomar confianza", finalizó.