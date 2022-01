SuperCampeón Real, el City reserva media Premier, la Dea frena al Inter

Madrid, 16 ene (EFE).- La Supercopa de España conquistada por el Real Madrid, el lanzamiento de una barra que dio en la cabeza de un jugador en el Betis-Sevilla de Copa del Rey y motivó su aplazamiento y posterior disputa, el triunfo del Manchester City ante el Chelsea, que pone muy a favor la Premier para el equipo del técnico español Pep Guardiola, la 'Dea' Atalanta que frena con un empate a un Inter de Milán que ve peligrar su liderato, y un polaco Robert Lewandowski incombustible, autor de un triplete, y que este lunes sabrá si él o Leo Messi es nombrado como 'The Best' (Mejor Jugador FIFA del año), destacan en el fin de semana del fútbol europeo.

EL CITY PROHIBE QUE SE REABRA LA PREMIER, EL UNITED SIGUE SIN CARBURAR, ADIÓS A RAFA BENÍTEZ

La Premier, tras un descanso por la disputa de la Copa de Inglaterra, volvió, Y lo hizo con un partido de gran interés, todo un Manchester City-Chelsea, primero contra segundo al inicio de la jornada, la revancha de la última finald e la Liga de Campeones, conquistada por los del alemán Thomas Tuchel, la ocasión del conjunto londinense para apretar la lucha por el título y reabrir sus opciones. No fue así. Los de Pep Guardiola se hicieron con la victoria (1-0), merced a un tanto del belga Kevin De Bruyne (m.70) que vino a premiar al que mejor lo hizo y más ocasiones dispuso para marcar.

El triunfo del City es un mazazo en la lucha por el título, pues ya son 13 los puntos que saca al Chelsea, ahora tercero en beneficio del Liverpool, que se impuso este domingo al Brentford (3-0, tanto inicial del brasileño Fabinho) pese a contar con notables bajas por la Copa de África, entre ellas la de su gran estrella egipcia Mohamed Salah. Los de Jurgen Klopp son ahora segundos, a 11 puntos del líder, pero con un partido menos.

Si el City vuela, su eterno rival de ciudad, el Manchester United, sigue en horas bajas. No pasó del empate en una visita al Aston Villa (2-2) al que dominaban claramente hasta el minuto 70 por un favorable 0-2. Salió en los locales el brasileño Coutinho, recién llegado del Barcelona, y todo cambió. Y suyo fue, además, el tanto del empate final (m.81). La jornada ha dejado también una nueva víctima de los banquillos: el técnico español Rafael Benítez ha sido destituido como entrenador del Everton, tras caer su equipo con el Norwich.

LA SUPERCOPA ES DEL REAL, EL FÚTBOL LLORA EN SEVILLA

El Real Madrid tiene un nuevo título, tras casi año y medio de sequía. Se hizo con la Supercopa de España, su duodécima, disputada en Riad (Arabia Saudita), batiendo en la final al Athletic Club Bilbao (2-0), que defendía el título. Curiosamente, ni uno ni otro acudían a tierras árabes como campeones de Liga o de Copa, que en teoría son los que deben disputar esta competición. Pero su actual formato, en Final a Cuatro, acudiendo también el subcampeón liguero y el finalista copero, hizo que acudieran junto al Atlético de Madrid y el Barcelona.

Justo en semifinales, el Athletic Club se cargó al Atlético de Madrid, campeón liguero; mientras que el Real Madrid ganaba al Barcelona (campeón copero) el primer clásico oficial en tierras árabes. Y la final fue 'merengue', como se conoce a los madridistas. El conjunto de Carlo Ancelotti estuvo más cómodo que en las dos ocasiones de LaLiga que jugó hace apenas un mes ante el vasco. Controló en todo momento el partido, el juego, impuso su ritmo y calidad, y martilleó con goles de un Luka Modric, que parece no pasar los años por él, y de Karim Benzema (penalti).

Pudo poner emoción a la final el Athletic, en el minuto 89, cuando dispuso de una pena máxima por mano de un brasileño Militao que además fue expulsado por esta acción. Pero surgió el pie de Courtois, que desvió el penalti, y acabó toda posible emoción, Alzó el trofeo Marcelo, que jugó los últimos ocho minutos, e iguala al mítico Paco Gento como jugador madridista que más títulos ha conquistado, ambos con 23. Destacado como líder de LaLiga, el Real confirmó los pronósticos.

Horas antes, en duelo de octavos de Copa del Rey, en Sevilla, una ciudad de luz y alegría, y en el siempre apasionante derbi Betis-Sevilla (2-1), el fútbol lloró. Se inició en la noche del sábado y terminó en la tarde del domingo. La culpa fue de un aficionado (por llamarle de forma educada) que tras el tanto del momentáneo empate bético lanzó una barra de material pvc que dio en la cabeza del jugador sevillista Joan Jordán (m.39). Cayó después mareado al suelo, fue llevado a un hospital y el partido fue aplazado.

Se terminó de jugar este domingo, a puerta cerrada, y el Betis anotó un segundo gol que le dio el pase. Pero hubo tristeza y sensación de gran disgusto entre dos aficiones que se respetan dentro del odio deportivo. Una lacra que no puede existir.

LA DEA FRENA A UN INTER QUE VE PELIGRAR SU LIDERATO

El Atalanta, la Diosa (Dea), uno de los equipos de moda en los últimos años en Europa por su valentía en el juego y su buen hacer en Italia y en Liga Campeones, frenó en Bérgamo al líder Inter de Milán, que no pasó del empate sin goles. El conjunto interista, que llevaba ocho triunfos ligueros seguidos, sigue de momento en lo más alto de la clasificación, pero ve peligrar su privilegiada posición. Y es que solo lleva dos puntos a su vecino Milan, que recibe este lunes al Spezia y, por tanto, de ganar, le arrebataría la más deseada de las posiciones.

El empate del Atalanta beneficia especialmente al Juventus Turín, que cayó entre semana ante el Inter en la Supercopa de Italia, que ahora es quinto tras su triunfo sobre el Udinese (2-0), pero a un punto del conjuno de Bérhamo, que marca la última plaza de acceso a la Liga Campeones.

BAYERN Y BORUSSIA SE MARCAN A BASE DE GOLEADAS, LEWANDOWSKI SUMA Y SIGUE

Bayern Múnich y Borussia Dortmund, los dos grandes rivales para hacerse con la Bundesliga, actualmente con seis puntos de ventaja en favor del conjunto muniqués, siguen su duelo a distancia. Y lo hacen con sendas goleadas. Los vigentes campeones se impusieron a domicilio al Colonia (0-4), mientras que los 'negriamarillos' hicieron propio con un Friburgo (5-1) que llegaba como cuarto clasificado.

En el Bayern, cómo no, volvió a brillar Lewandowski. Incombustible a sus 33 años, que este lunes sabrá si es nombrado 'The Best' (Mejor Futbolista FIFA 2021) y autor de un triplete que le pone con 23 goles en las 19 jornadas que se llevan de liga. También ganó su particular duelo a distancia con el noruego Erling Haaland, doce años menor, y que ´solo' se quedó en un doblete con el Borussia Dortmund.

En Francia, sigue el paseo del París Saint Germain, que, aún sin Leo Messi ni Neymar, se impuso al Brest (2-0), con un nuevo tanto de Kylian Mbappé. Mantiene los 11 puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, el Niza, que derrotó al nantes (2-1).

Lorenzo Martínez