Rooney asegura que no tiene oferta del Everton

Wayne Rooney, entrenador del Derby County, negó que haya recibido alguna oferta del Everton, pero aseguró que se siente "halagado" por los rumores que le vinculan con el club 'Toffee'.

Rooney es uno de los candidatos al banquillo del Everton una vez confirmado el despido de Rafa Benítez, que llegó al club el pasado junio para sustituir a Carlo Ancelotti, ahora en el Real Madrid.

De momento, a la espera de encontrar un técnico de forma permanente, el cargo interino lo ocupa Duncan Ferguson. "Me halaga que se rumoree sobre esto, pero el Everton sabe que si quiere tener alguna conversación conmigo tiene que hablar primero con el club. No se han puesto en contacto y no quiero que nada me distraiga del trabajo que estoy haciendo aquí", dijo Rooney.

Los rumores de una salida del que fue jugador del Everton antes de fichar por el Manchester United se han incrementado por la mala situación financiera de los 'Rams', que están en concurso de acreedores y no hay certezas de que el club pueda sobrevivir en el futuro.

"A la gente le encantan los cuentos de hadas, pero mi concentración está en el partido de mañana. Es un partido muy importante y tengo que asegurarme que lo tratamos con el respeto que se merece", afirmó.