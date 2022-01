Boyé amarga al Real, el City es humano, Ramos se estrena con el gol en el PSG

Madrid, 23 ene (EFE).- El argentino Lucas Boyé, autor de un gol y asistente en el empate del Elche en su visita a un Real Madrid que tuvo en el brasileño Éder Militao a su salvador 'in extremis', en una jornada con remontadas de 'raza' en LaLiga, un Southampton que en la Premier detuvo la racha de doce triunfos consecutivos ligueros del Manchester City, una Bundesliga donde la noticia estuvo en que Robert Lewandowski no marcó en la goleada del Bayern Múnich, una Serie A que ve al Inter aún más líder tras autoanularse Milan y Juventus Turín, y el estreno como goleador en el París Saint Germain del defensa español Sergio Ramos, destacan en el fin de semana europeo.

EL SOUTHAMPTON FRENA AL CITY, EL LIVERPOOL LO APROVECHA

El Southampton, que pulula en aguas tranquilas en la Premier, paró la excelente racha de doce triunfos ligueros del Manchester City de Pep Guardiola, que no pasó del empate (1-1) en la visita al St. Mary's Stadium. Sorprendieron muy pronto los locales, con el 1-0, y no fue hasta pasada la hora de juego cuando igualó el líder. Lo hizo por medio del defensa internacional español Aymeric Laporte. Se volcaron los visitantes en busca del triunfo, pero no pudieron ya superar una bien organizada contención rival.

Del empate del líder se aprovecha el Liverpool, que se impuso a domicilio al Crystal Palace (1-3) y se sitúa a nueve puntos de distancia, con un partido menos. El equipo de Jürgen Klopp ya se plantó a poco más de la media hora con un favorable 0-2, pero padeció en los siguientes minutos y pudo haber visto recortada su ventaja antes del descanso. El tanto local llegó en el minuto 55 y se soñó con el empate. No llegó y sí el tercero visitante, en penalti anotado por el brasileño Fabinho en los instantes finales.

Cinco jornadas después, tras tres empates y una derrota, el Chelsea se reencontró con la victoria en la Premier. Lo hizo ante el Tottenham Hotspur, por 2-0, con un golazo de Hakim Ziyech y un cabezazo del brasileño Thiago Silva, ambos en la segunda mitad. Respira el vigente campeón de Europa, que mantiene la tercera plaza pero a diez puntos del City.

También respira el Manchester United, que se impuso al West Ham, en un partido donde estaba en juego la cuarta plaza, última de acceso a la Liga de Campeones, merced a un gol de Marcus Rashford casi en la última acción de juego, en el minuto 93.

BOYÉ ECLIPSA EL HOMENAJE A GENTO, EL ATLETI Y EL SEVILLA TIRAN DE RAZA

LaLiga vio una jornada en la zona alta de remontadas, más por raza. No en vano, Real Madrid, Sevilla y Atlético de Madrid llegaron a ir perdiendo en su respectivo domicilio por 0-2 y, luego, terminaron con empate de madridistas y sevillistas, y victoria de los atléticos.

El estadio Santiago Bernabéu brindó este domingo un homenaje al fallecido Paco Gento, único jugador con seis Copas de Europa y el que más ligas (12) españolas ostenta, y que falleció el martes a los 88 años siendo presidente de honor del Real Madrid. Un sentido y emotivo recuerdo, con todos los 24 trofeos que logró como futbolista sobre el terreno de juego y con los jugadores madridistas luciendo el '11' que dio brillo el mítico jugador cántabro. Enfrente estaba el Elche, equipo con el que justo el jueves, tres días antes, se había medido con el madridista en la Copa del Rey y que cayó 'in extremis' en el tiempo suplementario ante su entonces ilustre visitante.

Este domingo el Elche también se quedó con la miel en los labios pese a llevarse un empate (2-2) que habría suscrito antes del pitido inicial. Y es que llegó al minuto 82 con un favorable, y sorprendente, 0-2. No es que el Real Madrid jugará muy mal, pues gozó de numerosas ocasiones de gol e, incluso, el otrora infalible Benzema falló una pena máxima aún sin tantos en el marcador. Pero le faltó esta vez acierto ante la meta rival. Justo lo que tuvo un conjunto ilicitano que materializó prácticamente las dos ocasiones que tuvo y que contó con un Lucas Boyé decisivo. El argentino, ausente en Copa, tuvo en jaque a la retaguardia local, marcó de cabeza el primer tanto y asistió en el segundo. El líder se tambaleaba, pero recuperó ese ADN que tiene justo desde la época de Gento. Luca Modric, de penalti, y un cabezazo milagroso de Militao a centro de su compatriota Vinicius (m.93), dieron la igualada final. La decepción visitante, la alegría local; justo lo contrario de lo que se esperaba en la víspera.

El Real Madrid mantiene su ventaja de cuatro puntos como líder. No se aprovecha del también empate casero que el Sevilla, su inmediato perseguidor, cedió el sábado ante el Celta (2-2). Curiosamente, asimismo, los visitantes ganaban por 0-2 y los locales igualaron tirando más de raza que de juego. El argentino Papu Gómez acortó distancias y metió a su equipo en el partido.

En plena jornada de remontadas no se quedó atrás el Atlético del Cholo Simeone. Al contrario, la suya fue total, pues en su estadio ante el Valencia pasó del 0-2 de la primera mitad al 3-2 definitivo, con dos goles en el denominado tiempo de prolongación (m.91 y 93). Al descanso se iba con preocupación atlética, con dudas y recuerdo de los últimos traspiés. A la hora de juego todo cambió. El brasileño Cunha, a los siete minutos de saltar al campo, puso el 1-2 y el equipo y la afición se lo creyó. Y el argentino Ángel Correa y Mario Hermoso con sus tantos resucitaron al Atleti. Un triunfo que apaga fuegos, que tranquiliza a Simeone y, quizás, puede marcar una reacción en lo que resta de temporada. Eso sí, la distancia con el líder es de 14 puntos, pero con un partido menos.

Un tanto del neerlandés Frenkie De Jong, a tres minutos del final, dio los tres puntos al Barcelona en su visita al Alavés (0-1). Un partido muy plano de ambos, especialmente en la primera mitad, donde no hubo ni juego ni emociones. Lógicamente se mejoró algo tras el descanso, aunque tampoco es que hubiera espectáculo. Al final, decidieron la mejores individualidades barcelonistas, con el tanto del centrocampista. El cuadro de Xavi Hernández es quinto, a un punto de zona Champions, y a quince del Real Madrid con un partido por recuperar.

MILAN Y JUVENTUS SE AUTOANULAN, EL INTER MÁS LÍDER. 'ANORMALIDAD' EN LA BUNDESLIGA: NO MARCA LEWANDOWSKI.

Milan y Juventus Turín, otrora un choque por el título, se autoanularon e igualaron a todo, y eso fue a nada. Un mal partido, con faltas e interrupciones, sin goles ni espectáculo ni brillo. El más feliz, el Inter, que el sábado había hecho su trabajo con una sufrida derrota sobre el Venecia (2-1), con tanto decisivo de Dzeko, en el minuto 90.

El Inter lidera con cuatro puntos sobre el Nápoles y el Milan. EL Juventus es quinto, a once puntos de lo más alto.

La Bundesliga tuvo una jornada tan normal, con triunfos de los seis primeros, que lo llamativo fue que Robert Lewandowski no marcase en la goleada del líder Bayern Múnich en terreno del Hertha (1-4). El polaco, recientemente premiado con el 'The Best' como Mejor Futbolista FIFA de 2021, había marcado 7 goles en los últimos cuatro partidos ligueros, y lidera la clasificación de goleadores con 23 en 20 jornadas.

Se mantienen, pues, las distancias en la zona alta de la clasificación, con el Bayern Múnich sacando seis puntos al Borussia Dortmund, que ganó en casa dl Hoffenheim (2-3), y catorce al Bayer Leverkusen, que goleó al Augsburgo (5-1).

SERGIO RAMOS SE ESTRENA COMO GOLEADOR EN EL PSG Y VUELVE MESSI. EL AJAX LÍDER EN PAÍSES BAJOS

En Francia, normalidad también en la zona alta, con triunfo fácil del París Saint Germain sobre el Reims (4-0), donde se vivió el estreno como goleador en la Ligue1 del defensa español Sergio Ramos, que salió en el once inicial. El exmadridista, que ve la luz tras una larga serie de problemas físicos que le alejaron durante mucho tiempo de los terrenos de juego, se aprovechó de un rechace tras saque de esquina para poner un momentáneo 2-0 (m.62) en el marcador que daba una mayor tranquilidad a su equipo. No marcaba desde el 16 de marzo de 2021, cuando lo hizo con el Real Madrid ante el Atalanta, en Liga de Campeones, de penalti (m.60). Tras el gol del Ramos, llegó la esperada vuelta de Leo Messi, que sustituyó a su compatriota Ángel Di María.

El PSG mantiene la ventaja de 11 puntos sobre el Niza, que horas antes se impuso al Metz (0-2).

En los Países Bajos, el Ajax volvió al liderato en la Erediviese. Lo hizo con un triunfo en terreno de su gran rival, y hasta este domingo líder, PSV Eindhoven (1-2), en un partido que no estuvo exento de polémica. Y es que el tanto definitivo, que llegó en el minuto 74, vino en un acción protestada por los locales al estimar que el balón había salido previamente al remate por las líneas del campo. El VAR, en cambio, apuntó que el esférico estaba dentro y el colegiado dio validez al tanto. Ahora el equipo de Ámsterdam supera en dos puntos a un rival que llegaba tras cinco triunfos consecutivos ligueros.

Lorenzo Martínez