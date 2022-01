Virginia Torrecilla: "Se me han puesto los pelos de punta, ha sido increíble"

Las Rozas (Madrid), 23 ene (EFE).- Virginia Torrecilla, jugadora del Atlético de Madrid femenino de fútbol, dijo tras regresar a los terrenos de juego después de casi dos años de ausencia debido a un tumor que había sido "increíble" y se le pusieron "los pelos de punta".

"Ha sido todo una sorpresa. Cuando he salido a calentar y la gente se ha puesto a aplaudir se me han puesto los pelos de punta, ha sido increíble. La gente del Barcelona también quería que saliera. Esto es muy especial, cuando me han dado el brazalete no me lo esperaba. Mi equipo, mi familia lo han dado todo por mi en todo momento... para mi es un privilegio", dijo tras la final de la Supercopa de España en la que su equipo perdió 7-0 ante el Barcelona.

"En el banquillo solo pensaba en que quería que mi equipo ganara. Cuando me ha dicho que calentara, la gente me animaba. Hacía tanto que no estaba en esta situación... estoy muy contenta, muy feliz. Independientemente del resultado, hemos ganado mucho después de todo esto", expresó.

"Me ha pillado por sorpresa todo. La primera convocatoria, estar aquí y redebutar contra el Barcelona. Independientemente del resultado, es un regalo después de muchos meses, de mucho trabajo yendo a por todas. No es el redebut que había pensado tantas veces, pero no lo cambio por nada", aseguró.

"Hubiese sido un sueño volverla a levantar la Supercopa después de todo, estando sana y con todo el equipo a la espalda. Pero vamos a plazos cortos, a trabajar, a seguir currando y a estar al mejor nivel lo antes posible", comentó.

Asimismo quiso agradecer a las futbolistas rivales que la 'manteasen': "Un día me dijeron que no volvería a jugar al fútbol profesional. Casi dos años después estoy aquí, redebutando contra el Barcelona".

"Es muy satisfactorio después de tanto tiempo. Después de mi enfermedad, me quedo con las personas, y las personas no tienen nada que ver con los colores. Lo hemos visto, después de la victoria lo primero que han hecho es mantearme, antes de celebrar su título", agregó.

Ahora no cierra las puertas a poder estar en la próxima Eurocopa con la selección española: "Soñaba con volver a redebutar, lo he hecho. Y por qué no pensar en el día de mañana, sería increíble estar en la allí. Pero sé que tengo que trabajar mucho, tengo los pies de plomo. Sé que tengo que seguir con mi rutina diaria para mejorar".