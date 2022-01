'Simeone, vivir partido a partido'; del barrio Palermo a la historia atlética

Madrid, 24 ene (EFE).- "Tu hijo va a ser mundialmente conocido", le dijo una vidente a Nilda González, la madre de Diego Simeone, cuando el entrenador del Atlético de Madrid era "chiquito", recién empezaba en la categorías inferiores de Vélez; una frase que marca el punto de partida de la docuserie 'Simeone, vivir partido a partido', del recorrido del barrio de Palermo en Buenos Aires a la historia del club rojiblanco y la selección argentina a través de seis capítulos de 40 minutos cada uno que se estrenan este miércoles en 'Primer Video'.

La temporada pasada, cuando el Atlético se proclamó campeón de la Liga bajo el liderazgo de Simeone, el único equipo que ha ganado en los últimos diecisiete años el campeonato al Real Madrid y al Barcelona, es el hilo conductor del recorrido por la vida del 'Cholo', como futbolista, como entrenador, como padre y como hijo, entre imágenes, vídeos, goles, momentos, en torno a sus declaraciones y las personas que lo han acompañado en ese trayecto vital.

"En realidad, nunca me quise desnudar, pero vino Toni (Muñoz, compañero suyo en el Atlético de Madrid campeón del doblete, amigo y productor ejecutivo de Wakai Sports) y me hizo entender que ya estoy más grande y había que contar un poco cómo se llegó a este momento, porque todos ven al entrenador vestido de negro que ha tenido seguramente mucho éxito en este último tiempo, pero para llegar ahí hay un camino muy grande, a nivel personal, a nivel entrenador, a nivel futbolista y creo que se explica con claridad", dijo Simeone durante la presentación telemática de este lunes.

La presentó Gustavo López, excompañero en la selección y amigo, que ha compartido horas y horas con él para trasladar a los espectadores todo lo que transmite la docuserie. "Me sentí más seguro. Para trasmitir, recordar y contarlos lo que no me conocen como soy tenía que ser alguien muy cercano a mí, alguien que me conoce de verdad y Gustavo López me conoce muy bien", afirmó Simeone.

"El cambió todo", expresa durante el documental Koke Resurrección, el capitán del Atlético campeón en 2020-21, el único futbolista que continúa en la plantilla desde que Simeone acudió al rescate de un equipo a la deriva a finales de diciembre de 2011. Una década después, ningún técnico ha ganado tanto como él en la historia del club. Ni en partidos ni en títulos. Ni siquiera un mito como Luis Aragonés.

"Lo que hizo Cruyff con el Barcelona, lo ha hecho el Atlético de Madrid con el Cholo", expresa Pep Guardiola, técnico del Manchester City, entre los numerosos testimonios por los que circula la serie, que comienza en la previa del último partido de la Liga del pasado curso, el día antes de viajar a Valladolid, donde los goles de Ángel Correa y Luis Suárez culminaron la segunda Liga de Simeone. Su octavo título en el banquillo rojiblanco.

Después vuelve al pasado. Al inicio de la temporada, al pensamiento las 24 horas del día en el fútbol de Simeone, a su rutina diaria, al 6-1 al Granada, cuando "se sentía una energía diferente", según el central Stefan Savic, a todo lo que vivió en una pasada Liga mágica, pero también al Simeone que soñaba de niño con jugar al fútbol en su casa en el barrio de Palermo en Buenos Aires, al futbolista que surgió en Velez, al que dio el salto al Pisa con tan solo 20 años, al que heredó el '10' de Diego Armando Maradona para ser campeón con Argentina en la Copa América de Chile 1991, al que jugó en el Sevilla, en el Atlético, en el Inter...

Y al que ha hecho historia en el Atlético de Madrid, pero también al padre, a la persona, al hijo. "Mis padres (Nilda y Carlos) son los que me dieron todas las herramientas cuales tengo. Soy lo que soy gracias a ellos", dijo este lunes Simeone, que también habló de su familia, de sus cinco hijos y su mujer, Carla Pereyra: "Hemos logrado construir algo en lo que creo mucho, que es el equipo en familia, en el trabajo, en los amigos, con todo lo que te hace fuerte. Se desnuda un poco lo invisible, que la gente no ve y que está todos los días, en la persona que tiene que conducir, convivir, transmitir, convencer y ganar todos los días".