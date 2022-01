Mohamed dice que llegada al Mineiro es el reto "más importante" de su carrera

Recife (Brasil), 25 ene (EFE).- El entrenador argentino Antonio "El Turco" Mohamed, quien este martes fue presentado oficialmente como técnico del campeón Atlético Mineiro, después de una semana de su llegada a Brasil, afirmó que asumir a su nuevo club es el desafío "más importante" de su "larga" carrera futbolística.

"Es el desafío más importante de mi larga carrera. Aquí el éxito es ser campeón. Terminar en segundo lugar aquí no es bueno. Es un desafío muy importante", declaró el entrenador durante su presentación virtual a través de las redes sociales del club, actual monarca de la Liga y de la Copa do Brasil.

Con una semana de trabajo en la pretemporada del equipo de Belo Horizonte, que se prepara para afrontar el Campeonato Mineiro, el torneo regional del estado de Minas Gerais, Mohamed admitió que no esperaba que fuese llamado por el conjunto brasileño.

Antes del argentino, el Mineiro tenía adelantadas negociaciones con los portugueses Jorge Jesús, que salió del Benfica de Lisboa, y Carlos Carvalhal, entrenador del Braga de su país.

"Me sorprendió la llamada, pero cuando me llamaron me ilusioné, es un desafío grande y estoy muy contento", apuntó Mohamed, campeón de la Copa Sudamericana de 2010 con el Independiente de Avellaneda y que ahora tiene el reto de conquistar nuevamente la Libertadores para el Mineiro, título que alcanzó en 2013.

"El grupo de jugadores es ganador y con fuerte mentalidad. En esta temporada vamos por todos los títulos: Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Libertadores, 'Brasileirao' (Liga). Cualquier entrenador se sorprende cuando un campeón lo llama, porque cuando un técnico sale campeón el entrenador continúa en el cargo", apuntó.

Su antecesor, Alexi Stival "Cuca", que conquistó la Libertadores de 2013 y la Liga de 2021, exactamente 50 años después del que era su único título en el "Brasileirao", dejó el cargo a finales de año por razones personales que lo tienen alejado del fútbol.

Después de renunciar en 2020 al mexicano Monterrey, también por motivos personales y para "recargar energías", Mohamed señaló que su salida del conjunto regiomontano, con el que tenía contrato por 2 años más y un buen desempeño en los torneos, le permitió "tener el descanso mental que necesitaba".

En los últimos años pasaron también por el banquillo del Mineiro el argentino Jorge Sampaoli, el venezolano Rafael Dudamel y el uruguayo Diego Aguirre.