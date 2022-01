Fiscal lamenta el caso del futbolista uruguayo armado que "hipoteca su futuro"

Montevideo, 27 ene (EFE).- El fiscal general de Uruguay, Juan Gómez, lamentó este jueves la situación del futbolista de Peñarol Nicolás Schiappacasse, quien fue detenido con un arma de fuego horas antes del clásico de pretemporada ante Nacional y está a la espera de saber si será imputado.

"Es absolutamente sorpresivo, lastimoso y desde el punto de vista humano causa tristeza ver a un joven que eventualmente está hipotecando su futuro. En un ámbito de profesionalismo eso seguramente afectará su carrera, es evidente", enfatizó Gómez a Efe.

Schiappacasse, que actualmente se recupera de una lesión de rodilla y está negociando su renovación de préstamo con Peñarol, ya que su ficha pertenece al Sassuolo italiano, fue detenido el miércoles cuando, en un control de seguridad por el Clásico del fútbol uruguayo, la Policía Caminera le incautó un arma 9 milímetros, según fuentes de la institución.

Respecto al caso, Gómez confirmó que recién mañana se sabrá a ciencia cierta si será formalizado y que hoy por la mañana el futbolista estaba llamado a declarar. Además, el diario local El País informó que las tres personas que viajaban en el vehículo junto al futbolista ya fueron liberadas.

"Lo relevante acá no es la declaración en sí sino las evidencias que en este caso son notorias por distintas razones, es la ubicación de un arma en el automóvil en el que se trasladaba", apuntó.

Respecto al hecho, el secretario nacional de Deporte, Sebastián Bauzá, dijo a la prensa que espera una "sanción ejemplarizante" y que este tipo de acciones "no tienen cabida" en el fútbol uruguayo.

En los días previos, varios hechos violentos presuntamente vinculados a los grupos ultras de ambos clubes generaron debate en la sociedad por la violencia en el deporte.

"Tenemos que pararla. Como sociedad no nos merecemos estar permanentemente encarando este tipo de temas sin que haya una solución que al menos podamos tomarlo como duradera", afirmó Gómez.

Para el fiscal, es poca la gente que está involucrada en estos hechos de violencia pero que "hace mucho ruido y daño" al tomarse acciones y revanchas que "no tienen sentido" y solo aportan dolor.

"El 2022 inició ya con dos muertes: una riña con resultado muerte y un caso infame de dar muerte a un chiquilín (joven) de 17 años por el solo hecho del porte de una camiseta de fútbol. ¿Hasta qué grado estamos llegando? Es posible que como sociedad no hagamos nada para poner fin o buscar una solución definitiva a este tipo de situaciones?", concluyó.

Schiappacasse fue figura de las selecciones sub 17 y sub 20 de Uruguay con equipos con los que supo ser campeón suramericano en 2017 y cuarto en el Mundial sub 20 de 2017, disputado en Corea del Sur.

Sus buenos números llevaron al futbolista al Atlético de Madrid, donde nunca llegó a afianzarse. Luego fue transferido al Sassuolo italiano y en 2021 llegó a préstamo a Peñarol.