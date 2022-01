Pacientes de covid-19 promueven banderazo para animar a la selección peruana

Lima, 27 ene (EFE).- Hombres y mujeres afectados por la covid-19 que se encuentran aislados en la Villa Panamericana en Lima, el centro sanitario más grande de Perú, promovieron este jueves una ceremonia llena de banderas para animar a la selección de fútbol de cara al partido contra Colombia de este viernes en Barranquilla.

La Villa Panamericana fue el albergue de deportistas de élite durante los Juegos Panamericanos de 2019 y desde mayo del 2020 hasta la actualidad acoge a pacientes portadores de la covid-19 con una capacidad de 1.800 camas.

"Estamos preocupados por la salud mental de los pacientes y encontramos una motivación en el partido de las Eliminatorias del Mundial para poder hacer una actividad que les permita liberar tensiones", explicó a Efe el doctor Juan Oriundo, director de la Villa.

La Albirroja visitará este viernes a la selección cafetera en partido de la decimoquinta fecha de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar.

Los pupilos del entrenador Ricardo Gareca han ilusionado a los peruanos tras ganar sus últimos partidos y alcanzar el quinto puesto de la clasificación.

Desde agosto a noviembre, el centro sanitario atendía una media de 1.200 personas al mes, pero durante enero, momento en el que se decretó la tercera ola de pandemia, la atención ha llegado a 2.000, dijo Oriundo.

Los enfermos de covid-19 celebraron este día desde sus habitaciones, sacando banderas desde las ventanas y los pacientes que terminaban su aislamiento pudieron disfrutar del ambiente de hinchas de la selección y personal sanitario, que no dudaron en disfrazarse y sumarse a la fiesta.

"Durante el mes de enero hemos tenido 1.800 casos de consultas de psicología de las cuales el cuadro más frecuente es el de depresión y ansiedad, este tipo de actividades permiten que los pacientes liberen tensiones, socialicen y permite que su salud mental permanezca ecuánime, mientras pasan su aislamiento en la villa", añadió el médico.

Angélica, de 25 años, finalizó este jueves su aislamiento de diez días en la Villa y reconoció que tanto ella como su esposo son muy "hinchas de la selección" y que este evento "anima" pues hoy se levantaron "tristes porque quizás hay noticias malas esperándonos en casa".

"Antes de venir aquí mis padres me dijeron que no viniera, pensaban que esto sería como antes, cuando los pacientes se ponían muy mal, nosotros desde que llegamos nos han atendido muy bien y las enfermeras han sido muy amables, desde que amanece hasta que anochece me han atendido muy bien, me voy muy agradecida a la Villa Panamericana", añadió la joven a EFE.

El director de la Villa comparaba la situación de pacientes que batallan contra el virus con la lucha de la selección peruana, "tenemos que ganar el partido, no tenemos otra posibilidad. Mente positiva y salir victoriosos como en el covid", declaró Oriundo.