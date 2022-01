Iniesta: "La atmósfera que me rodea hace que intente alargar lo máximo mi carrera"

Iniesta: Atmósfera que me rodea hace que intente alargar lo máximo mi carrera

Iniesta: Atmósfera que me rodea hace que intente alargar lo máximo mi carrera

Andrés Iniesta afirmó que se siente feliz en el Vissel Kobe japonés, que afronta con "mucha ilusión" la nueva temporada y que la atmósfera que le rodea le hace "las cosas más fáciles" para tratar de prolongar su carrera.

El exjugador del Barcelona, que en mayo cumplirá 38 años, se refirió de esa forma a su futuro en el club al que llegó en 2018, durante la rueda de prensa celebrada en la concentración de pretemporada del equipo en Kobe (oeste), antes del inicio de la Liga japonesa a mediados de febrero.

"Vine con la máxima ilusión que podía tener y lo único que he podido comprobar es que a nivel personal, familiar y deportivo he encontrado un lugar como mi casa, que me hace sentir muy feliz, y año tras año estoy más feliz", aseguró.

Y bromeando sobre la hazaña de Kazuyoshi Miura, conocido por sus aficionados como "King Kazu" (que firmó este año un nuevo contrato para seguir activo en el fútbol profesional con 55 años), Iniesta dijo que no aspira a llegar a la edad del nipón, pero que sigue "sintiendo mucha ilusión, mucha motivación" por su trabajo.

"Tengo una atmósfera que me rodea que me hace las cosas más fáciles: el club, los aficionados, la ciudad... Todo es muy positivo y eso hace que esté muy feliz para practicar mi deporte e intentar alargarlo lo máximo posible. Es evidente que cada año cuesta más, pero con muchas ganas y muy feliz de poder seguir jugando", declaró.

Iniesta afronta con optimismo la nueva temporada, tras la gran campaña del equipo en la última Liga. "El año pasado hicimos las cosas muy bien y el listón lo hemos puesto muy alto", admitió.

El campeón del mundo habló, por eso, de la "responsabilidad" que acarrea "hacerlo mejor que el año pasado y poder seguir teniendo al Vissel en lo más alto en cualquier competición".

El Vissel Kobe terminó la temporada 2021 tercero en la primera división de la J-League, con 73 puntos, por detrás del Kawasaki Frontale (92) y del Yokohama F. Marinos (79), con lo que logró clasificarse para la Liga de Campeones de Asia junto al Urawa Red Diamonds, campeón este año de la Copa del Emperador.

El equipo, en el que también juegan los españoles Sergi Samper y Bojan Krkic, mejoró así sus prestaciones tras terminar en la posición 14 en la temporada previa de 2020.

Iniesta evitó quedarse en los buenos resultados pasados y abogó por "empezar de cero" la nueva temporada, consciente de que "cuesta mucho tener una situación tan positiva" y con la intención de trabajar para ganarse las futuras victorias.

El de Fuentealbilla (Albacete) también habló sobre lo "atípica" que está resultado la pretemporada por la alerta sanitaria vigente en gran parte del país por la covid-19 y que ha obligado al equipo a hacer la concentración en Kobe.

"Intentamos sacar las partes positivas para llegar lo mejor posible al inicio de la liga", dijo Iniesta, que señaló que el equipo está trabajando "para volver a hacer grupo" e integrar a los jugadores recientemente incorporados.