Las dos caras del Rayo de Iraola, el rival del Betis en Copa

El Rayo Vallecano está realizando una buena temporada en su regreso a Primera aunque está mostrando dos caras muy diferenciadas en el campeonato liguero. Por un lado, en casa, donde se está exponiendo muy fuerte, y por otro, como visitante, le está costando mucho sacar resultados positivos y cada gol encajado supone casi una derrota segura.

31 Puntos en 22 jornadas es el balance de resultados del Rayo en Liga. La permanencia la cifran en cuarenta puntos, por lo que a falta de dieciséis jornadas para concluir el campeonato el objetivo está más que encarrilado, aunque en el equipo son conscientes de que hay que sellarlo cuanto antes para respirar tranquilos y, sin presión, pelear por cotas más altas.

Para ello el Rayo debe mejorar sus registros como equipo visitante puesto que es su principal asignatura pendiente este curso. Lejos de Vallecas el Rayo ha sumado cinco puntos de treinta y tres en juego, lo que supone apenas un 15%, un porcentaje que le iguala con Getafe y Alavés y solo empeora el colista, el Levante.

El equipo vallecano solo ha ganado un partido fuera en Liga esta temporada. Fue en San Mamés ante el Athletic (1-2) el 21 de septiembre de 2021, hace cuatro meses y medio. El resto dos empates y ocho derrotas con un balance de siete goles a favor y diecinueve fuera.

El motivo del bajo rendimiento del Rayo a domicilio es difícil de explicar, puesto que Andoni Iraola tiene un estilo muy definido de juego, el esquema táctico suele ser siempre el mismo (4-2-3-1) y de la actitud mostrada no hay pegas, pero lo cierto es que cada gol que recibe el equipo supone una losa muy difícil de remontar y en seis de los once partidos de visitante no ha marcado.

En el Rayo uno de los motivos que esgrimen para tan bajo rendimiento es que en la primera vuelta y comienzos de la segunda se han visitado algunos de los estadios más difíciles de la categoría como el Sánchez Pizjuán (3-0), Real Arena de San Sebastián (1-0), Benito Villamarín (3-2), El Sadar (1-0), Santiago Bernabéu (2-1), Mestalla (1-1), La Cerámica (2-0) y Wanda Metropolitano (2-0). El último ha sido Balaídos, donde dos zarpazos de Brais Méndez acabaron con un Rayo que apenas creó peligro hasta los instantes finales.

El pobre rendimiento del Rayo a domicilio contrasta con la fortaleza que está demostrando en Vallecas, dónde alentado por su afición se está mostrando intratable. 26 Puntos de 33 posibles con veinte goles a favor y solo cinco en contra. El equipo vallecano se siente a gusto en su estadio y su rendimiento como local es el que le está sosteniendo en la clasificación instalado en una cómoda situación en mitad de tabla.

La victoria frente al Barcelona (1-0) el pasado 27 de octubre supuso un punto de inflexión para el equipo, que reforzó anímicamente su creencia en el trabajo silencioso de Iraola, un técnico con un perfil mediático totalmente opuesto a Paco Jémez.

Iraola ha dotado al equipo de la estabilidad necesaria para conseguir éxitos y, aunque los asuntos extradeportivos no cesan en el Rayo, por lo menos de puertas para adentro, en el vestuario, solo se habla de fútbol, algo que en otras épocas recientes no siempre fue así y lastró mucho el rendimiento sobre el césped.

Desde la portería, con dos guardametas de nivel, el macedonio Stole Dimitrievski y el francés Luca Zidane, Iraola ha ido construyendo un equipo reconocible que, línea por línea, tiene los cimientos muy sólidos. En defensa ha otorgado galones de capitán a Alejandro Catena y el central madrileño está respondiendo como líder de una zaga en la que por los laterales Iván Balliú y Fran García están siendo piezas indispensables.

La tarea organizativa es misión para Oscar Valentín y Santi Comesaña, que han dado un paso al frente esta temporada situados por detrás del mediapunta argentino Oscar Trejo, que se ha convertido en el auténtico líder del equipo recuperando su mejor versión de juego y siendo determinante con nueve asistencias.

En los extremos Isi Palazón y Álvaro García son insustituibles y se han ganado esa condición con su velocidad y atrevimiento mientras que en la punta de ataque el protagonismo se lo han repartido Sergi Guardiola y el colombiano Radamel Falcao.

La principal ilusión del Rayo reside ahora en la Copa del Rey, competición en la que por segunda vez en su historia disputará las semifinales. A diferencia de la Liga, en Copa el Rayo ha ido superando todos los obstáculos como visitante con victorias a domicilio ante el Guijuelo, Bergantiños, Mirandés y Girona. Su único triunfo en casa fue frente al Mallorca en cuartos.

A doble partido se medirá en semifinales al Betis. Primero en Vallecas y después en el Benito Villamarín. El objetivo es pelear por entrar en la final, algo que tendrá que buscar como visitante, su verdadera asignatura pendiente.