El colombiano Julián Quiñones dice que el Atlas le devolvió la confianza

Guadalajara (México), 9 feb (EFE).- El delantero colombiano Julián Quiñones aseguró este miércoles que el Atlas le devolvió la confianza y la motivación para intentar dejar huella en el fútbol mexicano

"La directiva me dio esa confianza, aunque no venía pasando por un buen momento, eso me ayudó a motivarme y entregar todo en la cancha. Este equipo me dio la oportunidad de sacar mi fútbol, lo cual que ningún otro me quiso brindar", dijo en videoconferencia de prensa.

Quiñones llegó al club mexicano para el torneo pasado y fue pieza clave para que el equipo lograra su segundo campeonato de liga, el primero en 70 años.

El delantero de 24 años militó en los equipos mexicanos Tigres y Lobos BUAP, pero ha sido en Atlas donde ha sumado más minutos en la cancha, ha convertido cinco goles, gracias a la dupla con el argentino Julio Furch.

Afirmó que trabaja para mantenerse en el cuadro titular del entrenador argentino Diego Cocca pues mantiene el deseo de contribuir para que el equipo luche por ligar un segundo título.

"Las ganas y el deseo de triunfar nunca se me han quitado. Quiero seguir logrando muchas cosas con esta camisa que me dio la oportunidad y la confianza de poder surgir en el fútbol mexicano", dijo.

Atlas se mantiene invicto en la liga y se coloca en el tercer sitio de la clasificación con 10 puntos de 12 posibles; suma tres triunfos y un empate.

El colombiano aseguró que la unión y el trabajo en conjunto han hecho que se mantenga en un buen momento sin creerse la etiqueta de campeón.

"Al trabajo que hemos atribuimos todo esto que estamos pasando, que el equipo nunca ha dejado de trabajar ni siquiera en los buenos momentos. La unión que tiene el equipo, el trabajo en grupo, sabemos que tenemos que trabajar para la institución y eso se está viendo reflejado", dijo.

El conjunto rojinegro se enfrentará al Puebla, líder del torneo, el próximo viernes en la fecha cinco del torneo.