Nahuel Molina: ?Me encantaría ir al Mundial y trabajo para ello?

Roma, 11 feb (EFE).- El defensor argentino de Udinese Nahuel Molina aseguró en una entrevista con EFE que, después de ganar una Copa América "inolvidable" el pasado verano, su objetivo principal este año es ir al Mundial 2022 de Catar y que "trabaja y entrena" para conseguir llegar "en la mejor forma posible" al momento en el que el seleccionador confeccione la lista de convocados.

Molina (Córdoba, Argentina, 1998) llegó a la Serie A de la mano de Udinese en el mercado de verano de 2020. El lateral derecho, ya internacional argentino y flamante campeón de Copa América en 2021, confiesa en la entrevista concedida a EFE el buen momento que vive en el club italiano, cómo vivió la llamada de la albiceleste, qué significó para él compartir vestuario con el argentino Leo Messi durante el torneo y qué objetivos tiene de cara a esta temporada, en los que prima uno por encima del resto: Disputar el Mundial 2022 con Argentina.

El 3 de junio de 2021, Molina debutó con la selección argentina. Quedaban diez días para que comenzara la histórica Copa América 2020 -aplazada en su momento por la pandemia del coronavirus-, en la que Argentina se proclamó campeona tras 28 años. El día 11 de junio, el seleccionador Lionel Scaloni publicó una lista en la figuraba el joven de 23 años.

"Cuando recibo la llamada de Scaloni se me pasan muchas cosas por la cabeza. Muchos recuerdos de cuando era pequeño, de cuando arranqué a jugar... es algo indescriptible lo que a uno le toca vivir con su selección. Y más con la Argentina, que se caracteriza por la pasión y por el amor a la camiseta", desvela Molina.

Casi un mes después, el 10 de julio, en el mítico estadio de Maracaná y contra Brasil, Molina se proclamó campeón de América: "Todo fue muy rápido", comenta el futbolista.

"Jamás me imaginé ganando nada con la selección. Tampoco jugar tan rápido en el fútbol europeo. Me pasaron muchas cosas en muy poco y no hay mucho tiempo para disfrutarlo, porque al siguiente fin de semana hay otra final".

"Estuve dos semanas en Argentina y ni paré un segundo para decir: '¿Qué paso, qué hicimos?'. Maracaná, Brasil... fue una noche inolvidable. Lamentablemente el fútbol es día a día y hay que levantarse el día siguiente a trabajar".

El lateral derecho de Udinese se formó en las categorías inferiores de la escuela que el Barcelona tiene en Argentina, antes de pasar a Boca Juniors, y, según cuenta, ganar una Copa América conviviendo con Messi, su referente futbolístico, es todavía más especial.

"Yo me crié en Argentina viéndolo a él. Que me toque a mi estar en la primera copa que gana con la selección es algo que no lo voy a olvidar nunca. Compartir vestuario, charla y montones de cosas es una experiencia única".

Scaloni, en su etapa de jugador, también llegó a ocupar la posición de lateral derecho, por lo que Molina asegura mejorar mucho tácticamente durante las concentraciones, gracias a los consejos de un seleccionador que le ha dado la oportunidad de representar a su país.

"En Argentina jugamos con línea de cuatro atrás y en Udinese con tres, así que hay un poco de diferencia. En lo táctico, Scaloni trata que estemos ordenados y juntos. Me da la posibilidad de ayudar en ataque y hacer dos para uno, aunque siempre me da sus consejos y su forma de ver el fútbol. No solo él, Walter Samuel y Aimar (ayudantes), también están pendientes. Scaloni jugó en mi posición y siempre está marcándome y corrigiendo mis errores".

Este 2022 se disputará el Mundial en Catar y Nahuel confiesa durante la charla que estar en la lista es su objetivo principal. Además, el ex jugador de Rosario, valora el estado de forma de los campeones de América de cara al campeonato.

"No creo que sea lo mejor decir si somos candidatos o no. Desde que me convocaron a mi, fuimos partido a partido y nunca el equipo se sintió más que un rival. Lo importante fue siempre estar unidos, sacar el partido, no creernos más que nadie y defender la camiseta de la selección", destaca.

En 2020, el de Córdoba salió de su país para firmar un contrato hasta 2026 con Udinese, de la liga italiana. La Serie A es una de las ligas a la que más argentinos llegan, y Molina piensa que una de las razones puede ser la similitud entre ambos juegos, el argentino y el italiano.

"Serie A y fútbol argentino tienen similitudes. Son juegos muy físicos, muy de choque, muy trabados. Son pocos los equipos que marcan la diferencia respecto al resto. Después, más o menos, ambos juegos se caracterizan por pelear, por lo físico, por lo táctico. Entonces lo partidos se definen en cosas muy similares. Hay una gran similitud y puede ser que sea ese el enlace y por lo que haya tantos argentinos en la Serie A".

Sin embargo, confiesa que nota una notable mejoría desde su llegada a Italia debido, en parte, a que tácticamente e fútbol italiano es más exigente.

"Tuve que hacer un cambio total. Desde mi cuerpo hasta lo táctico. Me mejoró muchísimo, el fútbol argentino es algo más desordenado, no es tan táctico. Aquí, por ejemplo, mantener la línea defensiva lo es todo, salir todos juntos, no dejar espacios... en ese sentido me cambió muchísimo, me ordenó y me dio la posibilidad de tener más orientación para tener el balón y para atacar".

"El llamado de la selección también me hizo mejorar. Si bien llega por un progreso en el club, estar compartiendo entrenamientos con jugadores de una alta calidad me hizo mejorar muchísimo y crecer", añadió.

El cambio a Udinese no fue tan brusco gracias a que comparte vestuario con varios argentinos, como Ignacio Pussetto o Nehuén Pérez. Ellos le ayudaron a entender todo más fácil y a integrarse en su nueva aventura deportiva.

"Por suerte llegué a un club en el que hay varios argentinos y eso hace las cosas mucho más fáciles para integrarme, meterme al grupo y entender más rápido lo que los entrenadores quieren para intentar hacerlo rápido en el campo. Obviamente cambiar del fútbol argentino al europeo, a la Serie A, es un cambio totalmente brusco y que se nota mucho por la gran diferencia física, táctica... en varias facetas de lo que es el fútbol. Me tocó adaptarme rápido y por suerte estoy contento y siguiendo ese camino".

"La presencia de compañeros argentinos me ayudó a integrarme y a mejorar como futbolista. No solo me ayudó en el club, sino en la vida personal. Tener gente cercana o con las mismas costumbres ayuda. Si podíamos nos juntábamos, alguna cena... en eso también me ayudó mucho para no sentirme solo, me ayudó muchísimo".

En la pasada jornada, frente al Torino, un gol de Molina en el descuento deshizo la igualada en el marcador cuando todo parecía que iba a terminar en tablas. Con ese gol, se coloca como máximo goleador argentino del equipo, mostrando una faceta desconocida hasta el momento.

"Creo que el equipo había hecho buen partido y nos venía faltando en gol. Y justo cuando yo entro, faltando poco tiempo, me toca patear a mi el tiro libre y por suerte entró, así que entrar así y ayudar al equipo me pone muy contento. Es la primera vez que me pasa de hacer varios goles en una temporada. Siempre hubo, pero nunca tantos ni tan seguidos. Estoy muy contento y espero seguir aportando al equipo".

Con esa victoria, Udinese toma aire y se aleja de la zona de descenso, pero Molina confía en que el equipo tiene el potencial para estar más arriba.

"Como equipo tenemos las armas para seguir peleando y ganando. Ganando uno o dos vamos para arriba. Todos los fines de semana cambia mucho la tabla, así que hay que seguir por este camino".

Su principal objetivo futbolístico este año es claro, el Mundial. Pero en lo que respecta a Udinese, al defensa le gustaría "que el equipo siga por este camino que llevamos y con esta mentalidad ganadora" y "estar luchando por estar más arriba". "En lo personal me encantaría seguir jugando, seguir sumando en gol y en asistencias.

Además, para el futuro, el argentino quiere seguir creciendo y disputar un partido de Liga de Campeones para cumplir otro sueño: "Me encantaría jugar la 'Champions' algún día. Sería cumplir un sueño también entrar, en un futuro, en ese mundo que con cada persona que hablo me cuenta maravillas". EFE

Tomás Frutos