Oriol Romeu: "Soy optimista, pero preparado para cuando vengan las hostias"

Londres, 16 feb (EFE).- El regusto que deja leer a Oriol Romeu (Ulldecona, Tarragona, 1991) es el de acabar de conocer a una persona feliz, optimista y, sobre todo, muy sincera. A veces parece que demasiado honesta para seguir en activo. No se corta a la hora de hablar de dinero, de lujos innecesarios, de errores. Ni siquiera de amor. Tampoco se corta para plasmarlo en papel y resumir su vida, una vida de persona normal, con el toque del fútbol, en su libro "Una temporada inolvidable".

La tinta y el papel permiten a Romeu expresarse fuera del campo, dar su visión de los buenos y los malos momentos, repartir consejos como si fueran pases y diseccionar cómo era su vida, antes del nacimiento de su primer hijo, Zac, en mayo del año pasado.

Pregunta: ¿Al futbolista le cambia tener un hijo?

Respuesta: Mucho. Personalmente yo no era muy bueno en relativizar victorias y derrotas, sobre todo las derrotas, que te las llevas mucho a casa y te cuesta pasar página. Ahora, con un pequeño en casa, es mucho más cómodo. Llegas y el chip es otro. Cuando pasas un rato con él se te olvida lo bueno y lo malo que haya pasado en el partido.

P: En el libro describe muchas de las actividades que hace: francés, japonés, meditación, podcasts, escribir, inversiones... ¿El interés surge por el tiempo libre que tiene un futbolista o esas inquietudes existirían también si no lo fuera?

R: Seguro que el hecho de tener tiempo libre te ayuda a poderte plantear diferentes objetivos. Los entrenamientos por la tarde son duros, pero no te quita de poder hacer actividades extra. Pero hay muchos futbolistas que tienen tiempo y no deciden utilizarlo de esa manera. También depende del momento en el que te coja. Este año estoy haciendo mucho menos porque prefiero priorizar y estar más tiempo con el niño y con mi mujer. Pero está claro que, sin el tiempo libre que tenemos nosotros, con la facilidad de horarios, sería mucho más complicado.

P: En el libro pregunta al lector qué haría si le quedaran cinco meses de vida. ¿Seguiría jugando hasta el último día?

R: Seguramente sí, porque yo quiero ser futbolista hasta que el cuerpo aguante. Salir a un campo lleno de gente todos los fines de semana me llena mucho. Tiene el hándicap de que seguramente no puedas estar cerca de tu familia, vives en otro país, lejos de gente que aprecias mucho. Estar todos los días con tu grupo, que más que compañeros, son amigos, es muy bonito. Todos los que se han retirado lo subrayan: "disfrútalo mientras dure, el hecho de competir es único". Lo perfecto sería poder seguir jugando mientras estoy cerca de mi gente.

P: El libro parte como un diario, pero da consejos, recomendaciones, y todo con un tono muy optimista.

R: Me costó un poco utilizar esa postura. Cuando estás en un vestuario, ves chavales con esas ilusiones, y los ves tener comportamientos que tú tuviste, y ahora, desde fuera, lo ves distinto. Quería aprovechar esa experiencia para mostrar lo que hacía antes y lo que hago ahora. Cómo manejaba las victorias, las derrotas, las críticas, los elogios. Ahora veo que me ha ayudado mucho y ojalá otras personas puedan verse reflejadas también y que les ayude. Yo me considero una persona optimista, aunque he dudado de mí en muchos momentos. Soy optimista, pero siempre preparado para cuando vengan las hostias. No subirme a la parra, sino tener los pies en el suelo.

P: Me he dado cuenta de que es feliz con las pequeñas cosas.

R: Y eso que antes no era así, tenía objetivos más materiales, y ahora, viéndolo con la perspectiva, te das cuenta que lo bonito no es tener una habitación mejor, o un mueble mejor que otro, sino el hecho de poder tener una tarde libre, de tener energía para ir a pasear, pasar un momento con tu pareja, con tu hijo. A mí me gusta mucho comer y disfruto mucho de simplemente poder ir a cenar fuera un día a la semana.

Creo que también el hecho de escribir te hace darte cuenta de lo que te gusta y de lo que no. Si no te paras a pensar lo que te ha llenado durante un día o una semana, no eres consciente de lo que te hace feliz. Muchas veces con lo básico es más que suficiente.

P: ¿Escribir ayuda dentro del campo?

R: Un psicólogo ruso, que tiene un libro que se llama "Flow", explica que la mayoría de gente, cuando se encuentra "en la zona" o están inmersos en una actividad un poco compleja, y puede acumular actividades de este tipo, desarrolla unos niveles de felicidad más altos. El hecho de escribir, sentarse sobre un papel, llegar a una conclusión y desarrollarla de forma que se entienda, es un momento que tienes que estar concentrado, no tener distracciones, encontrar una solución. Creo que hay correlación con el fútbol. Cuando estás en el campo tienes que saber controlar todos los momentos, cuando pierdes un balón, cuando encajas un gol. Esas sensaciones son muy parecidas, como ocurre con otras como la meditación u otros deportes.

P: ¿Puede el futbolista no compararse con otros?

R: No es fácil, no. La semana pasada jugamos con el Manchester United, y para mí jugamos mejor que ellos y tenemos una plantilla que vale diez veces menos. Y te preguntas, ¿por qué han tenido una carrera en la que han ganado Mundiales, Champions y juegas contra ellos y no hay tanta diferencia? Porque la realidad es que seguramente hayan tenido más consistencia, hayan estado en momentos clave a más nivel. Pero esas curas de humildad a los futbolistas es difícil hacerlas. Cuando juegas semana tras semana contra jugadores top piensas "sí, son buenos, pero yo también puedo competir contra ellos".

Entonces te preguntas, "¿por qué ellos han jugado Eurocopas, Mundiales, y yo no?" Esa es una frustración que hay que saber manejar porque es tóxica.

P: ¿Y usted sabe cómo manejarla?.

R: Depende de con quién te compares tu satisfacción o felicidad es mayor o menor. En la selección sub19 me comparaba con otros futbolistas y me veía al mismo nivel, pero a largo plazo han sido mucho mejores de lo que he sido yo. Pero yo no me tiro nada en cara de cómo he gestionado estos años. No pienso "podría haberme esforzado más". Ese sentimiento de arrepentimiento, porque otros hayan llegado más lejos, se reduce mucho cuando mirás atrás y piensas que has hecho lo correcto. Creo que el arrepentimiento llegará para aquellos que miren atrás y piensen "uf, tiré cinco años de mi carrera por x o por y".

P: En el libro cuenta un par de ocasiones en las que le pide perdón a compañeros suyos. ¿Es fácil rectificar en un vestuario?

R: Depende, creo que es que se ve poco y como la gente no está acostumbrada a que lo hagas, la respuesta es aún más bonita. Me he pasado alguna noche dándole vueltas a alguna reacción que he tenido con un compañero. A la mañana siguiente he ido, le he pedido perdón y le he dicho que mi reacción fue desmesurada. Eso, lejos de ponerte en una peor situación, te pone más cerca de él. Te entiende más, porque ve que aceptas tu error.

Manuel Sánchez Gómez