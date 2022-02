'Chicharito' Hernández: "Cambiaría mis 17 goles con ganar la sexta MLS"

Chicago (EE.UU.), 17 feb (EFE).- El mexicano Javier 'Chicharito' Hernández, delantero de Los Ángeles Galaxy, aseguró este jueves que renunciaría a sus 17 goles marcados el año pasado con tal de coronarse esta temporada con el sexto título de la MLS de su club.

"La gente no me cree, pero el año pasado marqué 17 goles en 21 partidos y al final estaba en mi casa viendo los 'playoff', no cambió nada. Lo más importante es el equipo, si marco seis goles y vamos a ganar trofeos, lo acepto. Mi mente está enfocada en el sueño del equipo, llegar a los 'playoff' y ganar la sexta liga", dijo Hernández en una rueda de prensa organizada por la MLS.

"Queremos quedarnos con lo bueno que hicimos el año pasado y apuntar a los 'playoff' y ganar el trofeo. Yo quiero estar al máximo, es lo único que me interesa para llegar al día 27 (día del comienzo de la MLS) de la mejor forma", agregó.

El delantero mexicano, exjugador del Manchester United, del Real Madrid y del Sevilla, entre otros, es uno de los elementos de más recorrido internacional de los Galaxy y destacó que la mejor forma de liderar es con el ejemplo.

"En esta vida no puedes pedir algo que no estás dando. Me gustaría que mis compañeros estén al máximo de la forma, y yo también tengo que hacerlo. Aquí no importa quién es el líder, cada uno puede ser líder de distintas maneras. Todos queremos dar lo mejor para ser campeones", afirmó.

"Amo lo que hago, lo que siento cuando vivo mi carrera. Sigo metiéndole amor, es amor para este deporte", añadió, al referirse a lo que le motiva para seguir luchando a diario.

'Chicharito' expresó además su alegría por el fichaje del brasileño Douglas Costa, que dará un importante impulso a toda la MLS, y se mostró convencido de que el extremo dará una aportación clave en la lucha por el título.