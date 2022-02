Paños: "No podemos creernos más que nadie, debemos respetar a todas"

Madrid, 21 feb (EFE).- Sandra Paños (Alicante, 1992) es la guardameta de la selección española femenina de fútbol y del Barcelona. Eso implica intervenir menos que otras de su gremio pero al mismo tiempo estar obligada a la excelencia en cada una de sus acciones. De esa situación compleja y de otros temas ha hablado con EFE durante la disputa, con España, de la Arnold Clark Cup.

Pregunta: Compléteme la frase. Cada concentración con la selección es...

Respuesta: De las mejores cosas que te pueden pasar a nivel deportivo. Pelear y entrenar con las mejores jugadoras, poder vestir esta camiseta, es un orgullo y algo que no se puede explicar con palabras.

P: ¿Qué se siente al defender la portería del campeón de Europa y de uno de los mejores combinados nacionales del mundo?

R: Siento mucha seguridad. Tenemos un gran equipo, nos vienen muchas cosas bonitas por las que competir y pelear. Es el mejor sitio en el que puedo estar. Estoy súper contenta con las compañeras y con lo que envuelve a la selección.

P: ¿El hecho de que en el Barcelona y en la selección le lleguen menos a puerta le obliga a un extra de concentración para estar acertada en las pocas veces que le toca intervenir?

R: Sí, el estado de concentración tiene que ser máximo. Durante noventa minutos a lo mejor mi porcentaje de intervención es muy bajo y eso me obliga a estar concentrada siempre, comunicándome siempre con las compañeras e intentando dar el 100% en cada acción.

P: ¿Se llega a aburrir en los partidos?

R: Aburrir como tal no porque estoy jugando y disfruto viendo a mis compañeras, aunque esa falta de continuidad o de intervención sí que te despierta el deseo de intervenir un poco más. Pero sé que en algún momento quizás el equipo me pueda necesitar y no puedo pensar en el aburrimiento. Tengo que estar concentrada, intentar que todo el equipo esté concentrado y que no haya desajustes. Tengo que tratar solucionar el problema antes de que nos lleguen al área.

P: Ante Alemania encajó su primer gol con la selección desde el pasado 8 de marzo del 2020. ¿Qué sintió en ese momento?

R: Mucha rabia. Era un partido que teníamos bastante controlado. Por el minuto en el que llegó, el 87, y las sensaciones que estábamos teniendo... da mucha rabia. Preferimos que haya ocurrido en este partido y aprender de ello para lo que nos viene. Este torneo es para mejorar, para cometer errores y aprender de ellos.

P: ¿Siente que al ser menos protagonista eso hace que se le valore menos que a otras guardametas que tienen que parar más?

R: Quizás. Lo que se valora es lo vistoso, las paradas, las acciones salvadas. A eso se le da muchísimo más valor. Cuando eres una portera que está todo el rato interviniendo el grado de acierto es mayor al de una portera que a lo mejor no tiene casi actividad en un partido. Pero lo importante es saber llevar las situaciones, trabajar para que se haga lo mejor posible.

P: Para usted... ¿es la mejor portera del mundo?

R: No me creo la mejor portera del mundo. Creo que soy muy buena portera, que trabajo cada día para ser mejor. Que me valoren como tal o que no me valoren, no me importa. Hay que hablar con el equipo, con la selección, con la gente que tienes cerca. Ellos son los que ven tu trabajo en el día a día.

Que me pongan en un escalón o en otro me da igual, yo quiero estar satisfecha con el trabajo que hago. Estoy trabajando mucho en todas las facetas del deportista para cada día ser mejor y creo que es la manera de poder seguir creciendo.

P: ¿Molesta ser una de las favoritas para ganar la Eurocopa?

R: La gente que piense lo que quiera. Sabemos quiénes somos, lo que queremos llegar a conseguir. Y creo que eso es la base de todo. Trabajar sabiendo quiénes somos, quiénes queremos ser. Hacerlo con humildad, poco a poco. No podemos creernos más que nadie, tenemos que respetar a todas las contrarias estén en el ránking que estén. Es la manera de crecer, de llegar a conseguir lo máximo.

P: Algunos pueden pensar que de repente han aparecido los éxitos del Barcelona y de la Selección de la nada en un mundo como el del fútbol femenino, donde las potencias estaban claras. ¿Sienten que tienen menos respeto del que merecen?

R: No. Sentimos que tanto selecciones como clubes nos respetan mucho. Nos han visto jugar, han visto el nivel que tenemos. No digo que a la gente le asuste pero nos respetan cuando compiten con nosotras porque tenemos algo distinto a lo que puedan tener otras selecciones.

En otras el portento físico marca la diferencia pero nosotras tenemos algo diferente, que es lo más difícil. Hemos evolucionado físicamente y eso también se nota. La diferencia era más de físico y ahora estamos más igualadas en este sentido.