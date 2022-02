Verratti irá a la Comisión de Disciplina por sus críticas a un árbitro

El italiano del París Saint-Germain Marco Verratti será convocado por la Comisión de Disciplina de la Liga francesa, tras las críticas que lanzó el pasado sábado al árbitro que dirigió la derrota de su equipo contra el Nantes. Según avanza la web del diario L'Équipe, la Comisión Nacional de Ética de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) actuó de oficio para que el jugador sea convocado. Nada más terminar el partido contra el Nantes, en el que sufrieron la segunda derrota de la temporada (3-1), Verratti fue muy duro con el colegiado Mickael Lasage. "Los árbitros tienen que afrontar sus responsabilidades, porque a veces se cagan en nosotros", dijo el centrocampista, que se quejó de que no mostrara más amarillas a los jugadores rivales y castigara con severidad a los suyos. Las palabras de Verratti, en la cadena Canal+, que retransmitía el encuentro, fueron secundadas por el director deportivo, Leonardo. "Hay tantas faltas a nuestros jugadores, pero él ha dicho que no, que es Neymar, es Mbappé y por eso no pita. Que es Messi y no pita, que es el PSG y no pita", dijo. El PSG se queja regularmente de que los árbitros no sancionan la dureza con la que algunos equipos rivales se comportan con sus estrellas. Tras este procedimiento, Verratti puede ser sancionado con varios partidos de suspensión.