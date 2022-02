Medina Cantalejo reclama respeto institucional: "Ya basta"

Madrid, 22 feb (EFE).-El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Luis Medina Cantalejo, pidió este martes "respeto institucional hacia el arbitraje" y dijo que las puertas del organismo "están abiertas" para escuchar a los clubes, después de mostrar su preocupación por las quejas a trasvés de redes sociales hechas por estos.

"El respeto institucional tiene que venir de la otra parte, igual que nosotros respetamos y callamos, pero tenemos que decir que ya basta. No podemos andar con la hipocresía de muchas cosas, cuando me interesa me quejo y cuando me interesa me callo. Si nos quitamos las máscaras como hacemos hoy nos las quitamos todos. El tema del respeto institucional es algo que tenemos que trabajar mucho, porque creo que va a más", afirmó.

Medina Cantalejo compareció este martes para hacer balance de los primeros dos tercios de la temporada 2021-22 e inició su intervención con este llamamiento al respeto a la figura de los árbitros y una advertencia sobre el aumento de la violencia hacia estos en el fútbol base.

"Cuando desde una web oficial de un club se hace una apreciación o se proclama un menosprecio rozando el insulto sobre la figura del árbitro hay muchos salvajes o cafres o 'pseudo-delincuentes' que piensan que tienen vía libre para hacer lo que les da la gana. Las redes sociales algunas no tienen filtro y hacen mucho daño. Es el momento de que nosotros digamos nosotros ya vale, reconocemos nuestros errores, hacemos autocrítica y las puertas de nuestra casa están abiertas", añadió.

El presidente del CTA admitió haber mantenido reuniones con responsables de clubes que le han trasladado sus quejas y se refirió a una denuncia reciente del entrenador del Cartagena porque el árbitro había dicho a sus jugadores al término de un partido "os jodéis", afirmación que no se escucha en los audios del partido, según indicó.

"Anoche lo volvimos a escuchar y no se escucha nada de eso. Quien miente no es el CTA, no es el árbitro, si en ese audio aparecen esas palabras nosotros con nuestro árbitro actuamos con el máximo rigor. Hemos escuchado tres veces el audio completo, aquí hay alguien que no dice la verdad. No podemos actuar libremente así y que la figura del árbitro quede al pie de los caballos. El día que un árbitro cometa una acción de este tipo tendrá una sanción ejemplar, pero hasta donde llegamos el club no ha aportado las pruebas necesaria", añadió.