Cristiano: "Espero que me queden cuatro o cinco años más"

Londres, 25 feb (EFE).- Cristiano Ronaldo, futbolista del Manchester United, aseguró que sabe que no le faltan muchos años para dejar de jugar, pero que espera tener aún "cuatro o cinco por delante" para "seguir ganando cosas".

El futbolista portugués concedió una entrevista a Dazn en la que repasó su trayectoria.

"Sé que no faltan muchos años para que deje de jugar, espero que cuatro o cinco más, pero espero seguir ganando cosas", dijo Cristiano. "Mi vida fue un viaje muy bonito. Dejé huella en todos los sitios donde he pasado. Yo creo que no hay ningún jugador en la historia que pueda llegar, bueno, a las cifras puede llegar, pero tener ese orgullo de decir 'por donde he pasado, dejé mi marca'. Y eso a mí me deja feliz", apuntó.

"Tú tienes que ser inteligente y decir que, cuando tienes 8, 20 o 25, no es igual que 35. Esa es la madurez, la experiencia, la inteligencia de entender que a lo mejor pierdes en unas cosas pero ganas en otras y tener el correcto equilibrio para poder seguir compitiendo y estar al más alto nivel", añadió.

Cristiano, que se quedó sin marcar esta semana en el Wanda Metropolitano, jugará este fin de semana contra el Watford en la Premier League. El portugués es el máximo artillero de los 'Diablos Rojos' esta temporada con quince tantos.