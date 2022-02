Jairo Quinteros: "Tengo hambre y Beckham e Higuaín me enseñan el camino"

Chicago (EE.UU.), 25 feb (EFE).- A sus 21 años el defensa boliviano Jairo Quinteros vive el mejor momento de su carrera.

Tras asentarse en la selección absoluta de su país, dio el salto al Inter Miami de la MLS, un club con el que, dijo en una entrevista con Efe, comparte el "hambre" de triunfar y en el que puede aprender de referentes como el inglés David Beckham y el argentino Gonzalo Higuaín.

Tras formalizar su fichaje por el Inter Miami, Quinteros, nacido en 2001 en Santa Cruz, fue el primero en incorporarse a la pretemporada, por una "cuestión de compromiso" hacia su club y hacia sí mismo, con humildad, madurez y a la vez ganas de atreverse, para mostrar su talento y perseguir su sueño de llegar "a las grandes ligas de Europa".

Pregunta: Usted quiso empezar anticipadamente la pretemporada. ¿Con qué ganas llega al comienzo de la MLS, este sábado contra Chicago?

Respuesta: Fui de los primeros en llegar a la pretemporada por el hecho de estar comprometido con el club y conmigo mismo. Queremos que esta temporada sea ganadora. Tenemos la conciencia tranquila, y tenemos la ilusión de afrontar la competición yendo a por la victoria.

P: ¿Qué objetivos tiene?

R: Lo que todos queremos es meternos en puestos altos de la tabla, queremos meternos en playoff y competir. No hay excusas, somos un equipo con ambición, hambre y ganas de competir. Tenemos que ser ambiciosos.

P: Uno de los dueños del club es David Beckham. ¿Qué representa para usted una leyenda del fútbol de ese nivel?

R: Es un ejemplo a seguir, es la figura del club. Es gracias a él si tenemos estas ambición. Una persona como David, todo lo que ha logrado, nos enseña el camino. No he tenido la oportunidad todavía de conocerlo pero tengo muchas ganas de hacerlo. Es un referente hoy y lo será para siempre.

P: ¿Qué compañero es Gonzalo Higuaín?

R: Lo único que puedo decir del "Pipa" es que es una excelente persona, es el referente, es la persona que nos va a guiar. Todo el mundo sabemos quién es Higuain, pero conocerlo en persona, convivir en el día a día, conocí a una persona admirable, excelente, un capitán que te dirige hacia la victoria.

Desde el primer día me ha acogido como uno más. Uno llega aquí sin conocer a nadie y te encuentras a Gonzalo en el equipo, es impactante, pero él se lo toma de forma natural.

P: ¿Entrenar con él le mejoró como defensa?

R: Es muy complicado de defender, le gusta tener la pelota. Por más que lo conozcas, siempre se sale con algunas astucias. Tiene el gol en la sangre. Aprendo mucho de él.

P: ¿El gran sueño es jugar algún día en Europa?

R: Obvio que me gustaría, pero primeramente me centro en mi paso por Miami. Para mí es el presente, quiero vivir el presente. Pero mi objetivo es volver a Europa donde me he formado toda mi vida, de los 3 a los 18 años. Mi objetivo es jugar en las grandes ligas, pero ahora empezamos la temporada aquí. Tengo hambre, tengo ganas de crecer en este club.

P: Usted se formó en España, en la cantera del Valencia. ¿Qué se lleva de esa experiencia?

R: Mi paso por España fue muy importante, estuve seis años jugando en la cantera del Valencia. Eso me dio mentalidad, madurez. Valencia para mí fue lo más importante de lo que he hecho en mi carrera hasta el día de hoy. De allí vino la selección boliviana y todo lo demás.

P: ¿Qué momento vive la selección boliviana?

R: Bolivia está en un proceso de crecimiento, muchos jugadores de la sub-23 estamos ahora en la absoluta. Muchos estamos jugando partidos importantes y, pese a que quizás ya no tengamos opciones de ir al Mundial, hacía tiempo que no conseguíamos resultados tan positivos. Me siento orgulloso de mi selección.

P: ¿Cómo debe ser un defensa ideal según usted?

R: No me gusta compararme con otros defensas. Pero uno cuando es joven y ve fútbol profesional, ve a Sergio Ramos, Virgil Van Dijk, Rubén Días, y uno intenta reflejarse.

Andrea Montolivo