Cuestión de empeño

Madrid, 26 feb (EFE).- Fue la fe, sostenida en la inspiración de su portero Thibaut Courtois y en el talento de su goleador Karim Benzema, y no el juego, lo que fortificó el liderato del Real Madrid en LaLiga Santander, con una renta provisional de nueve puntos que el Sevilla puede volver a menguar si sale victorioso el domingo de su derbi.

Salió victorioso el conjunto de Carlo Ancelotti lejos del Bernabeu por primera vez desde el pasado 22 de diciembre. Un dato significativo en un plantel que ha perdido la frescura del primer tramo del curso y que cuenta hacia atrás las jornadas que restan para el final de liga.

El primer éxito como visitante del Real Madrid en el 2022 coincidió con el triunfo del Atlético de Madrid ante el Celta y el reencuentro con la victoria del Valencia, que gano 0-1 al Mallorca a solo unos días de la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra el Athletic. También el Getafe salio airoso de la fecha al frenar el ímpetu del Alavés con un empate 2-2 a pesar de jugar la segunda parte con un futbolista menos.

La visita a Vallecas fue un dolor de muelas para el club blanco, que tuvo que sostenerse de pie ante el empuje de un partido sin tregua, incómodo para sus intereses. Sujetado por Courtois y resuelto entre Benzema y Vinicius.

El meta belga reafirmó su momento de excelencia. Por encima del resto. Salvó a su equipo en las ocasiones del Rayo. Más claras que las del Real Madrid que no falló en una de las escasas combinaciones finalizadas y con sentido que pudo ejecutar el cuadro de Ancelotti.

"Si aparece el portero significa que es muy bueno, ha sido determinante en muchos partidos pero decir que hemos ganado por Courtois hoy es un error. Lo hemos hecho porque hemos sido mejores y lo hemos merecido", defendió Ancelotti en rueda de prensa.

Logró el alivio el líder a ocho minutos del final. Sin síntomas de mejoría, ni de la frescura que se espera para un momento vital. Se aferra a los puntos el Real Madrid con una renta de nueve de distancia y sin margen de error para su perseguidor, el Sevilla, que el domingo recibe al Betis en el derbi.

LODI METE AL ATLETI EN CHAMPIONS

Un doblete de Renan Lodi dinamitó la resistencia del Celta y llevó al Atlético de Madrid a su segundo triunfo seguido y al alzamiento en la zona de Liga de Campeones de donde sale el Barcelona, aún con su partido contra el Athletic del domingo pendiente.

El brasileño se ha convertido en el reflejo del impulso atlético que se dejó ver el pasado miércoles en el torneo europeo y que se prolongó con la visita del equipo gallego. Un centro suyo a Joao Félix acabó en gol en la Champions ante el Manchester United. En esta ocasión sus botas llevaron el balón a la red.

Dio la sensación el equipo de Diego Pablo Simeone de haber recuperado el tono. Cuatro triunfos en seis partidos han afianzado al cuadro rojiblanco en la Liga donde prolongó la mejoría reflejada en Europa ante el United. El Atlético Madrid recupera sensaciones. Cuarto provisional está a un punto del tercer puesto del Betis que el domingo visita el Sánchez Pizjuán para afrontar el derbi sevillano.

PAULISTA RESUCITA AL VALENCIA

Un gran gol del brasileño Gabriel Paulista al inicio del partido disputado en Son Moix reanimó al Valencia que salió triunfador ante el Mallorca (0-1).

El central ejecutó un zapatazo desde treinta metros imposible para Sergio Rico. Y enterró un bache de siete partidos, sin ganar en la Liga. El equipo de Jose Bordalás se sostuvo en pie a pesar del ímpetu balear y acabó con la crisis: solo dos de veintiún puntos en sus últimos partidos.

El éxito del Valencia en Mallorca es vitamina pura antes de la cita clave de la temporada. La Copa es el sueño de Bordalás y su plantel. Y aguarda la vuelta en Mestalla ante el Athletic con el marcador ahora igualado.

"La vuelta de Gabi Paulista ha sido decisiva. Estábamos muy necesitados y él nos ha dado consistencia y solidez en la defensa. Habíamos hablado con él para que jugara de inicio y aguantó los 90 minutos", explicó Bordalás.

El Mallorca encajó la tercera derrota en su estadio y frena su progresión en la clasificación. Cinco puntos le separan del descenso que marca el Alavés al que se le escaparon dos puntos de su visita al Coliseum (2-2).

UNAL: ALIVIO PARA EL GETAFE, FRUSTRACIÓN PARA EL ALAVÉS

El Getafe salvó un punto gracias a Enes Unal que marcó dos goles y neutralizó las ventajas que dispuso el Alavés, ansioso por una victoria que le saque de la zona de descenso (2-2).

La actuación del turco fue determinante en un duelo clave por el descenso que salvó el equipo madrileño con un hombre menos por la expulsión de Jorge Cuenca a la media hora.

Dos veces se puso por delante el Alavés. Primero con el tanto de Gonzalo Escalante y después con el de Edgar. A cada uno respondió Enes Unal para negar la sexta victoria del curso del plantel de Jose Luis Mendilibar.

"Hay puntos, que tienen su valoración. No es lo que pensábamos que podía pasar. Tal y como fue el transcurso del partido, es un punto que nos genera ilusión. Vamos sumando. Hemos tenido capacidad de reacción que hemos materializado con una expulsión y con dos goles en contra., La gente estaba cómoda y pensaba que podíamos marcar el tercer gol. El espíritu del equipo es fantástico", argumentó Quique.

"Es un punto que no te saca de pobre, pero al final tenemos que valorar el punto. Sobre todo valorar lo que hemos hecho hasta el 2-2 en un campo súper difícil. Hemos estado bien con once y luego también. Un punto lo sumas, otros que estén como nosotros puede que no lo sumen. A pensar en el siguiente partido. A ver si este punto nos puede ayudar", opinó Mendilibar.

Antepenúltimo en la clasificación, tres puntos separan al Alavés de la salvación. El Getafe tiene seis de renta.

Santiago Aparicio