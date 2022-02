Un "You'll Never Walk Alone" por Ucrania

Londres, 27 feb (EFE).- Wembley se convirtió durante un minuto en el escenario en el que el fútbol se quedó a un lado para que el "You'll Never Walk Alone" alzase la voz y dedicara unos instantes de emoción a Ucrania, país invadido por Rusia.

Eran los prolegómenos de la final de la Copa de la Liga en el mítico estadio de Wembley, cuando por megafonía se pidió a las aficiones de ambos equipos que dejaran sus diferencias a un lado y se unieran en un minuto por Ucrania.

Todo el mundo se levantó a aplaudir y el estadio se tiñó con el azul y amarillo de la bandera ucraniana. Las banderas, desde primera hora, estaban sobre todo en el lado de la afición del Liverpool, donde se podían contar decenas de ellas; en la parte del Chelsa, apenas un par de valientes quisieron mostrar las suyas hasta que comenzó el minuto de aplausos.

Ahí muchos de los aficionados levantaron unos carteles con la bandera de Ucrania y el escudo del Chelsea.

Conviene recordar que el dueño del Chelsea, desde 2003, es Roman Abramovich y que este, debido a las malas relaciones entre Rusia y Reino Unido, cedió este sábado la administración del club a la fundación del Chelsea. Se echó a un lado hasta que la situación mejore.

Pero el club no se ha mojado en exceso y este domingo emitió un comunicado lamentando lo que está ocurriendo en Ucrania. Eso sí, sin mencionar ni a Rusia ni la palabra guerra.

Por eso no sorprendía que el peso de la solidaridad cayera en el lado rojo del estadio, ese que, cuando apenas se contaban unos segundos del minuto de aplausos, arrancó con su clásico "When you walk through a storm...".

El "You'll Never Walk Alone" fue el momento más emocionante del partido, antes de que este siquiera comenzase.

Además, en los videomarcadores, tanto en el de la parte del Chelsea como en el de la del Liverpool, apareció la bandera ucrania junto al mensaje "el fútbol está junto". En las vallas publicitarias también se proyectó la bandera de Ucrania.

Momentos muy emotivos para el deporte, demostrando el fútbol que también puede aportar su granito de arena en un escenario tan difícil para Ucrania.