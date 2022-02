Caoimhin Kelleher, el héroe que se puso los guantes con 14 años

Caoimhin Kelleher no se puso unos guantes de portero hasta los 14 años. Hasta esa edad, el ahora arquero del Liverpool jugó como delantero en las categorías inferiores de Irlanda. La baja del único portero del equipo, junto a una llamada de su padre, propiciaron que Kelleher se pusiera debajo de los palos por primera vez y arrancara una carrera que este fin de semana tocó techo con la consecución de la Copa de la Liga.

Cuando Kelleher era delantero, era uno de los mejores a su edad, pero un día, el portero del equipo decidió que no seguiría jugando, por lo que hacía falta un reemplazo. Los entrenadores no sabían qué hacer, hasta que el padre de Kelleher los llamó y les explicó que su hijo tenía buenas condiciones de portero y que podrían probar con él.

Al principio hubo escepticismo. ¿Merecía la pena perder a uno de los mejores delanteros para ponerle en la portería? El tiempo habló. Tres años después de esa conversación, Kelleher firmó por el Liverpool, uno de los clubes más importantes del mundo.

A esta rápida transición ayudó su instinto de delantero. Sabía anticiparse a lo que iban a hacer los atacantes porque él había sido uno de ellos. Por eso no le costó tanto dar un paso a priori complicado y más aún a una edad en la que los roles de futbolista están más que implantados.

Para redondear el ascenso de Kelleher, apareció Jürgen Klopp, que, a diferencia de su homólogo Thomas Tuchel, confió para la final en el portero que había jugado el resto de la competición. Alisson, el titular habitual, estaba disponible, pero Klopp se decantó por Kelleher.

"Incluso en el fútbol profesional tiene que haber hueco para los sentimientos. Caoimhin es un chico joven, que ha jugado todo el torneo, ¿qué voy a hacer? Soy un entrenador profesional, pero también un ser humano, y esta vez ganó el ser humano. Se merecía jugar", dijo Klopp a Sky Sports tras ganar la Copa de la Liga.

Con la victoria ante el Chelsea en Wembley, Kelleher se ha convertido en el primero portero en la historia del Liverpool en ganar tres tandas de penaltis. Nadie en la historia del club ha salido victorioso tantas veces.

Esto le reportará un honor especial en el centro de entrenamiento, al lado del propio Alisson y de Adrián San Miguel, Pepe Reina y muchos otros. "Hay un muro en el centro de entrenamiento en el que están todos los porteros que han ganado un título con el Liverpool. Ahora podemos añadir a Caoimhin ahí", apuntó Klopp.

La figura del arquero irlandés es ampliamente respetada entre la afición del Liverpool. Uno de los ejemplos ocurrió en el calentamiento de la final. Cuando salió Kelleher a ejercitarse, los aficionados empezaron a rugir de tal manera que todo el mundo en la sala de prensa se fue hacia las ventanas que comunican con el césped por si habían empezado ya los homenajes a Ucrania. Pero no, "solo" era Kelleher.

"Ha sido una locura", dijo el portero sobre la demencial tanda de penaltis. "Ni siquiera me di cuenta de que marqué el gol de la victoria. Simplemente le pegué y esperé que fuera dentro".

Esa es otra de las ventajas que Kelleher ha sacado de su época de delantero, el golpeo de balón. Tanto su salida con la bola como su disparo beben directamente de todos aquellos años marcando goles en las categorías inferiores de Irlanda.

"Cuando he visto a Klopp después del partido simplemente me ha dicho "muy bien por marcar el penalti. Hay un muro con todos los porteros que han ganado alguna copa y ahora tú también estarás ahí", dijo Kelleher, el héroe del Liverpool que no se puso unos guantes hasta los catorce años.