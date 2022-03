El 'reto apasionante' de Iñaki Bea

Con el acto formal de presentación comenzó el "reto apasionante" iniciado por Iñaki Bea al frente de la selección de República Dominicana, con la que se ha comprometido por dos años.

El técnico de Amurrio (Álava), nacido el 27 de junio de 1978, como jugador militó en equipos como Llodio, Amorebieta, Amurrio, Ciudad de Murcia, Lorca, Valladolid, Real Murcia, Wacker Innsbruck austriaco y Kickers Pforzheim germano, y como técnico ha sido ayudante de José Luis Mendilíbar en el Levante y el Eibar.

Su último paso había sido dirigir la selección de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) al pasado año. Ahora ha dado el salto al equipo nacional dominicano tras ser elegido por la dirección ejecutiva de la Fedofútbol que preside Rubén García y que le presentó en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, donde ya se puso la camiseta nacional.

No es nuevo que un técnico español dirija al conjunto dominicano. Ya lo hicieron Roberto Díaz Bernabé y David González. Trabajo hay por delante, como reconoció el propio Iñaki Bea en un equipo que representa un deporte que no es el más popular en el país, ni mucho menos. La selección ocupa el puesto 156 en la clasificación mundial de la FIFA y el decimoséptimo de la Concacaf.

"Es un reto apasionante venir a un país que no conocía, tenemos muchas conexiones entre España y este país. Es un reto bonito, tenemos mucho trabajo por hacer, por aprender", dijo el preparador vasco, quien admitió que tiene que adaptarse a otro país, a otro ambiente y a una cultura nueva. "En la vida hay que hacer cambios, yo quería salir del confort, volar, en la vida hay que tomar decisiones y esta es una nueva oportunidad para mí, para llevar la selección dominicana a otro nivel, llevarla a Europa, mover mis conexiones, que los chicos vean y sientan el fútbol de Europa", explicó.

Bea apuntó que cuando recibió la oferta comenzó el reto y lo aceptó. Entiende que hay "buen potencial" aunque aseguró que no se debe "vender algo" que no se podrá conseguir, aunque aseveró que "es bonito ver crecer a un país en lo futbolistico, tanto a nivel de clubes como de selecciones, y a eso vine, a tratar de ayudar al fútbol dominicano". Ahora, como primeros pasos, tiene que conocer a los jugadores, a la cultura del país, "porque yo no soy el Mesías, no soy el mejor del fútbol, yo no sé más que nadie, no vine a ser el salvador, vine a aportar mis conocimientos", dijo.

Su idea es contar con un equipo de 'su' gente para llevar los conocimientos y luego que los técnicos locales se incorporen al proyecto. "En principio esa es la idea, porque yo creo en los jóvenes, en las oportunidades y no creo que porque seamos de Europa somos mejores que los dominicanos, eso no es así, por eso queremos hacer una conexión, un trabajo de equipo, por eso quiero trabajar con jugadores locales y conjugarlos con los dominicanos que juegan en Europa, pero, ojo, no quiero que crean que el que juega en Europa está por encima de los que juegan en la Liga Dominicana", comentó Bea.