¿Aún hay Liga?

Nada más en una ocasión en las últimas veinte temporadas un líder con tanta ventaja como tiene a falta de once jornadas el Real Madrid, ocho puntos por encima del Sevilla, segundo, no fue el campeón de LaLiga Santander; sólo en cuatro, incluida esa, el primer clasificado en la vigésima séptima cita no terminó el torneo en la cima y en dos de ellas fue el equipo blanco, que se cayó tanto en 2013-14 como 2003-04.

Son dos ejemplos que mantienen en alerta al dominador de la clasificación, que reivindicó su firmeza con la contundente remontada ante la Real Sociedad (4-1) para sumar su quinta victoria en sus siete últimos compromisos rumbo al esprint final por LaLiga, mientras el Sevilla reincide en el empate.

Si el Real Madrid ha sumado 17 de los últimos 21 puntos en disputa, su perseguidor más cercano ha sufrido el vértigo. Cuando más se sentía preparado para abordar la cima, cuando se intuía en la mejor disposición para debatir el campeonato de LaLiga, reforzado en el mercado de enero, sólo ha ganado dos de sus siete duelos más recientes. Ha logrado once de los 21 puntos en juego. Son seis menos que el líder, que le aventaja en ocho.

Es una distancia más que considerable. En las últimas veinte campañas, a estas alturas hubo esa diferencia o menos entre el líder y el segundo en diecisiete ocasiones. En trece de ellas fue insalvable para el perseguidor y una garantía para el primero de la clasificación en la jornada 27, que luego fue campeón.

El último ejemplo es el curso pasado, aunque con suspense, cuando el Atlético era primero con cuatro de ventaja. Y ganó la Liga al final, aunque sufrió en ese recorrido.



CUATRO EXCEPCIONES... Y LA ADVERTENCIA DE 2003-04

También hay ejemplos en ese sentido del Real Madrid, el actual líder, el más favorito de todos para ser campeón el próximo mes de mayo. En 2016-17, cuando mandaba con cinco puntos a su favor en este momento del curso; en 2007-08, cuando tenía la misma diferencia que ahora, entonces sobre el Barcelona; y en 2002-03, con más tres a estas alturas.

Y del Valencia, en 2001-02, con uno. Y del Barcelona. En 2018-19, con siete de renta sobre el Atlético en este momento, o en 2017-18, con ocho. Igualmente en 2015-16, también con esa ventaja de ocho, pero entonces con el matiz de que tanto el Atlético como el Real Madrid lograron reducirla casi a la nada, aunque luego no fuera suficiente para desplazar al club azulgrana de la cabeza de la tabla.

El Barça también era el líder en la jornada 27 con una ventaja de ocho o menos puntos y luego fue campeón en 2014-15, 2010-11, 2009-10, 2008-09 y 2004-05. En otras dos contaba con más diferencia a su favor, como en 2012-13, con trece puntos de colchón ya en esta cita del campeonato, y en 2005-06, con nueve. Todo eso ocurrió, en total, en dieciséis de las últimas veinte temporadas.

Pero hay cuatro casos que no fue así, aunque tres no parezcan comparables con el presente: ni el Real Madrid campeón de 2019-20, cuando el Barcelona era el líder dos puntos por encima, y en 2006-07, cuando había empate a estas alturas en la cima, precisamente con el Sevilla; ni el Atlético de 2013-14, cuando su 'eterno' rival mandaba la tabla a falta de once duelos por tres puntos de diferencia.

Sí hay una excepción que advierte al Real Madrid, precisamente porque fue él quien la sufrió. En 2003-04, en la jornada 27, el conjunto blanco dominaba la clasificación con seis puntos de ventaja sobre el Valencia, segundo. Al final de la Liga, el equipo 'ché' no sólo rebajó a la nada esa diferencia, sino que la aumentó en siete puntos a la conclusión de la competición para levantar su último título de LaLiga Santander. De eso hace 18 años.



UN DUELO DIRECTO, EL METROPOLITANO Y EL BARCELONA PARA LOS DOS

Un aviso en la historia reciente para el Real Madrid, al que aún le aguarda un duelo directo contra el Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán en la trigésimo segunda jornada (también estará en juego la diferencia particular de goles tras el 2-1 de la primera vuelta en el estadio Santiago Bernabéu) y que, como al conjunto andaluz, aún debe enfrentarse tanto al Barcelona como al Atlético de aquí al final del torneo para ser campeón.

En el caso del conjunto rojiblanco, los dos deben visitar el estadio Wanda Metropolitano; en el del bloque azulgrana, el Real Madrid lo recibirá en el Santiago Bernabéu y el Sevilla lo visitará en el Camp Nou. En su calendario de las últimas once citas, ambos también comparten otros tres adversarios: el Cádiz, el Levante y el Mallorca, que compiten por la permanencia.

Los otros cinco (sin contar el enfrentamiento directo) son diferentes para los dos únicos competidores hoy por hoy por el título de la Liga: el Real Madrid jugará fuera contra el Celta y el Osasuna y en casa contra el Getafe, el Espanyol y el Betis, en la cita final de LaLiga Santander; el Sevilla recibirá a la Real Sociedad, al Granada y al Athletic Club -en la última jornada- y se desplazará a los campos del Rayo Vallecano y del Villarreal.



- LAS 11 JORNADAS DEL REAL MADRID Y DEL SEVILLA:

- Jornada 28: Mallorca-Real Madrid / Rayo Vallecano-Sevilla.

- Jornada 29: Real Madrid-Barcelona / Sevilla-Real Sociedad.

- Jornada 30: Celta-Real Madrid / Barcelona-Sevilla.

- Jornada 31: Real Madrid-Getafe / Sevilla-Granada.

- Jornada 32: SEVILLA-REAL MADRID

- Jornada 33: Osasuna-Real Madrid / Levante-Sevilla.

- Jornada 34: Real Madrid-Espanyol / Sevilla-Cádiz.

- Jornada 35: Atlético de Madrid-Real Madrid / Villarreal-Sevilla.

- Jornada 36: Real Madrid-Levante / Sevilla-Mallorca.

- Jornada 37: Cádiz-Real Madrid / Atlético de Madrid-Sevilla.

- Jornada 38: Real Madrid-Betis / Sevilla-Athletic Club.