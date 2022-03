Bielsa cambió hasta el nombre de los bares en Leeds

El excéntrico técnico argentino, recientemente destituido como jefe del banquillo de Elland Road, ha dejado una profunda huella en la ciudad inglesa, a la que hizo recuperar una pasión olvidada

Marcelo Bielsa no solo terminó la maldición de 16 años que pesaba sobre el Leeds United. No solo dio un fútbol ofensivo y atractivo a un equipo maltratado durante muchos años. No solo hizo creer a una ciudad y a unos jugadores que disfrutar y ganar no siempre van de la mano. El argentino hasta cambió el nombre de los bares, como el del "The Old Peacock", que pasará a llamarse "The Bielsa" hasta final de temporada, en homenaje al técnico.

La decisión se tomó a las pocas horas de que Bielsa fuera cesado tras cuatro años dirigiendo a los 'Whites'. "Este es nuestro tributo al gran hombre que es Bielsa", explica a Efe Jamie Lawson, dueño del "Old Peacock", pub que durante más de 100 de años ha sido el sitio de peregrinación habitual de los aficionados al Leeds antes de los partidos.

"Por lo que ha traído al Leeds United, por la fe que le ha dado a un equipo que lo echaba de menos desde hace mucho tiempo. He sido aficionado del Leeds United durante toda mi vida y desde un punto de vista personal, estoy muy decepcionado y triste por su despido. No creo que fuera algo justo, no estoy de acuerdo con esa decisión", añade Lawson, que mantendrá el nombre de "The Bielsa" hasta el último partido de esta campaña.

El pub, situado enfrente de Elland Road, ha tenido una larga relación con el Leeds y entre sus paredes los aficionados del equipo han disfrutado de los encuentros cuando la alta demanda de entradas, récord en la época de Bielsa en el club, no les permitía acceder al estadio. Y no solo ahí acaba el misticismo. Hace muchas décadas, cuando Elland Road apenas era un campo, los aficionados se aupaban al tejado para poder avistar desde ahí el partido.

"Solo queríamos hacer algo que representara nuestro amor por este tipo tan grande y por lo que ha hecho por el Leeds", agrega Lawson. "Estábamos en el Championship y consiguió que ascendiéramos. Pero no fue solo el ascenso en sí, es la forma en la que lo hizo. Jugando un fútbol ofensivo y fluido. Hizo creer a los aficionados del Leeds que podemos ganar a cualquier equipo. No teníamos miedo a nadie", añade.

Sin embargo, la etapa de Bielsa terminó de forma abrupta hace unos días, cuando el club tuvo que tomar la decisión de despedirle tras cuatro derrotas seguidas en las que se encajaron un total de 17 goles.

"Muchos aficionados aún están en shock de que se haya ido. La decisión está tomada y hay que apoyar al nuevo entrenador. Incluso él mismo (Jesse Marsch) no estaba demasiado emocionado de coger al equipo a mitad de temporada después de Bielsa, porque no es fácil continuar su legado. El apoyo que hemos recibido por haber cambiado el nombre ha sido increíble", comenta el dueño del bar.

Lawson explica que, desde que tomaron la decisión de renombrar al bar "The Bielsa", el perfil del establecimiento en LinkedIn ha recibido más de 200.000 visualizaciones y que, además de este nombramiento temporal, también tienen una barra de cerveza dentro del pub que se llamará "la barra Bielsa" de forma permanente.

Ahora entre pinta y pinta ya no se coreará el nombre de Bielsa. O sí, lo harán aquellos nostálgicos que valoren los cuatro años que el argentino ha regalado a la ciudad y al estadio. No solo como entrenador, sino también como persona, como demostraron los cientos de vídeos que afloraron cuando se marchó de su domicilio horas después de ser despedido. Decenas de aficionados que solo querían agradecerle lo que les había hecho disfrutar, darle la mano o incluso abrazarle.

"Una de las principales razones por la que los aficionados del Leeds United amamos a Bielsa es por lo auténtico que es, por lo íntegro que es en lo que hace. La gente ama su sinceridad. Es directo, a veces es duro, pero es sincero", expresa Lawson.

Con su marcha, el Leeds pierde al mejor técnico que han tenido en su historia reciente, ese del que se contarán historias y relatos durante muchos años en Elland Road y en lugares como el "The Old Peacock", donde su legado no lo podrán borrar ni todas las pintas del mundo.