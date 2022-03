El centrocampista Yoshimar Yotún, repatriado por el Sporting Cristal

Lima, 9 mar (EFE).- El Sporting Cristal presentó este miércoles como nuevo refuerzo al internacional peruano Yoshimar Yotún, quien volverá a disputar el torneo de su país tras ocho años y luego de haber ganado el título mexicano de 2021 con el Cruz Azul.

Yotún, de 31 años y mundialista en Rusia 2018, se formó en las divisiones inferiores del Sporting, por lo que manifestó su emoción por regresar al club que considera su casa.

"El reto que tenemos es difícil, pero son esos retos que uno viene a cumplir. Muchas gracias por todo el esfuerzo, por considerarme y pensar en mí, daré todo mi esfuerzo dentro del campo", señaló el medio centro en una rueda de prensa.

El jugador añadió que está en buen estado físico y que dependerá del comando técnico del Sporting, que dirige el peruano Roberto Mosquera, decidir si salta al campo de juego este fin de semana en el partido que su equipo disputará con el Cantolao.

"Estoy bien, no he parado de entrenar, me he estado preparando para cuando llegue este momento. Conozco la manera de trabajar del profe y los compañeros ni que decir. Estoy feliz y con muchas ganas de poder pisar la cancha con esta camiseta", agregó.

Al referirse a su regreso al fútbol peruano, tras haber jugado en el Vasco da Gama brasileño, el Malmö sueco, el Orlando City estadounidense y el Cruz Azul mexicano, Yotún enfatizó que no cree "que sea un retroceso", porque en el Sporting se siente "en casa".

"Estoy feliz, es un club que juega torneo internacional, es un club ganador. Es venir a aportar mi granito de arena al Sporting Cristal", sostuvo en referencia a la participación que tendrá su equipo en la Copa Libertadores.

El jugador, quien es una de las piezas principales de la selección peruana que definirá su clasificación al Mundial de Catar 2022 frente a Uruguay y Paraguay en las dos últimas jornadas de las eliminatorias sudamericanas, remarcó que se estuvo entrenándose en la Villa Deportiva Nacional (Videna) de Lima.

"Se vienen dos partidos importantes en la selección que van a definir muchas cosas. Esta fue una decisión mía, obviamente le informé al 'profe' (Ricardo) Gareca que volvía a Cristal, ya que lo que me ofrecía el club era importante para encontrarme con mi gente, y tener minutos para lo que viene", explicó.

Con la contratación de Yotún, el Sporting respondió al reciente fichaje que hizo el Alianza Lima del media punta hispano-peruano Cristian Benavente, mientras que el Universitario de Deportes también repatriará al delantero Andy Polo desde la MLS y al atacante Rodrigo Vilca, cuya ficha pertenece al Newcastle inglés.